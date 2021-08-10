Олимпийские игры в Токио могут обойтись в 4 раза дороже изначальной суммы, – СМИ

Затраты на организацию и проведение Олимпийских игр в Токио могут оцениваться в $28 млрд.

Об этом пишет газета "Фигаро" со ссылкой на исследование MoneyTransfers.com на основе данных компании Statista и Всемирного банка, передает Интерфакс-Украина.

Согласно этому исследованию, ввиду дополнительных мер по обеспечению безопасности из-за коронавируса общая сумма, затраченная на Олимпийские игры, может составить $28 млрд.

Издание отмечает, что это сумма в четыре раза выше, чем предполагалось изначально: организаторы в 2013 году рассчитывали потратить $7,3 млрд.

Указывается, что Игры в Токио могут стать самыми дорогими в истории проведении Олимпийских игр.

Между тем, согласно подсчетам университета Оксфорда, суммарная стоимость Олимпийских игр была все же ниже - около 20 млрд евро.

"Фигаро" также пишет, что за время проведения Олимпийских игр в ХХ веке расходы на организацию всегда превышали изначально планируемый бюджет. Так, в 2021 году издание The Economist сообщало, что расходы в среднем на 175% превышают первичные оценки расходов. В Рио-де-Жанейро в 2016 году организаторы потратили на 325% больше средств, чем планировалось.

Как отмечает газета, организаторы Игр в Париже, которые должны пройти в 2024 году, рассчитывали изначальный бюджет в 6,8 млрд евро. Однако сумма может увеличиться. В частности, уже принято решение выделить дополнительные 100 млн евро на безопасность в условиях кризиса в области здравоохранения.