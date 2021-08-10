Новая авиакомпания Bees Airline запустит регулярные рейсы из Украины в Узбекистан

Новый украинский лоукостер Bees Airline с 30 августа запустит регулярные рейсы из Киева в город Самарканд в Узбекистане

Об этом сообщил гендиректор авиаперевозчика Евгений Хайнацкий, передает avianews.com.

Расписание предусматривает вылеты раз в неделю по понедельникам. Самолет будет взлетать из аэропорта "Киев" (Жуляны) в 15:25 и приземляться в Самарканде в 22:05.

Обратные вылеты запланированы на 23:05 с прилетом в Украину во вторник в 02:35. Время в пути составит 4,5-5,5 часов в зависимости от направления.

Самарканд является вторым по численности населения городом Узбекистана.

Госавиаслужба Украины выдала Bees Airline права на регулярные полеты между Киевом и Самаркандом с частотой до двух раз в неделю 27 мая. Пока лоукостер продает билеты на новый маршрут только до конца сезона летней навигации, который завершится в конце октября.

"Для открытия зимнего периода необходимо пройти ряд процедур по оформлению разрешений и обеспечению рейсов", - рассказал Хайнацкий.

По его словам, Bees Airline рассматривает новый маршрут как круглогодичный и при положительной динамике загрузки рейсов продлит полеты на весь год.

Регулярные рейсы между Украиной и Узбекистаном прекратились в 2015 году из-за конфликта назначенных перевозчиков МАУ и Uzbekistan Airways. Они обслуживали линию Киев-Ташкент и не смогли согласовать приемлемую для обеих сторон частоту полетов.

Ранее сообщалось, что Госавиаслужба Украины одобрила заявку лоукостера SkyUp на регулярные полеты из Киева в узбекские города Самарканд и Ургенч.