"Ощадбанк" купил новые бронированные автомобили для инкассаторов на 130 миллионов

АО "Государственный ощадный банк Украины" 3 августа по результатам тендера заказало ООО "ВиДи Юникомерс" бронированных автомобилей на 129,87 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Стоимость договора на 1,6% ниже ожидаемой стоимости закупки в 132 млн грн.

Согласно условиям договора, до конца года банку поставят 60 новых бронированных оперативных инкассаторских автомобилей совместного производства с ООО "Цитиус-С" на шасси Ford Transit Chassis Cab MCA 470 L3 LWB (VD C3/M3 FTCC) по 2,16 млн грн за штуку. Гарантийный срок на авто составит два года.

Шасси будет иметь подушку безопасности водителя и кондиционер. Пассажирский отсек для экипажа из трех человек будет бронирован по классу защиты ПЗСА-3 и получит эвакуационный люк и бойницы.

Грузовой отсек должен включать инкассаторский сейф и сейф для временного хранения ценностей. Также автомобили будут оснащены GPS-системой, системами пожаротушения и видеонаблюдения, специальными сигнальными устройствами и так далее.

Договор предусматривает аванс в размере 70% и выплату оставшихся 30% после поставки товара.

Как отмечает издание, в последние годы никто не покупал через "Прозорро" новые инкассаторские автомобили.

В ноябре 2017 году ПАО "АБ "Укргазбанк" заказало меньшые инкассаторские автомобили на шасси Volkswagen Transporter T6 по 1,29 млн грн. Что же касается "Ощадбанка", то в апреле 2017 года он заказал у "ВиДи Юникомерс" инкассаторские автомобили на шасси Ford Transit Van 350 MWB FWD по 1,7 млн грн и на шасси Ford Transit Jumbo 470 LWB – по 1,92 млн грн.

Единственным конкурентом победителя нынешнего тендера с собственными автомобилями на том же шасси Ford было ООО "Реформ", причем никто не снижал цену в ходе аукциона. Эта компания-производитель из села Новые Петровцы под Киевом принадлежит директору Василию Литвину и Максиму Ульянкину из Киева, а также Олегу Басюку из Ивано-Франковска. Они втроем также владеют столичным ООО "Завод бронированных автомобилей "Реформ". Кроме того, "Реформ" является членом Киевской областной организации работодателей оборонной промышленности, а также соучредителем франковского ООО "Реформ Запад" вместе с франковцем Александром Федоришиним.

"ВиДи Юникомерс" из-под Киева входит в группу компаний "ВиДи" Виталия Джуринского.

Фирмой "Цитиус-С" из Мелитополя Запорожской области вбладеет и управляет Алексей Серов, который зарегистрирован в оккупированном Симферополе. Он является основателем симферопольского ООО "Цитиус" вместе с киевлянином Андреем Сребродольским и немцем по имени Томас Зайтц.