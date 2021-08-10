Нацполиция проводит обыски в Государственной зерновой корпорации

Национальная полиция проводит санкционированные обыски в помещениях ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ), а также в офисах других субъектов хозяйствования и фигурантов дела на территории нескольких областей.

Обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по расследуется по чч.2, 4 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным следствия, должностные лица ГПЗКУ совместно с субъектами хозяйствования организовали преступную схему растраты имущества корпорации, убытки от реализации которой достигают сотен миллионов гривен.

"Должностные лица корпорации проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты. При этом занижали стоимость и не совершали предоплату товара... В частности за кредитные средства, полученные под государственные гарантии, должностные лица государственной корпорации закупали зерновые через фиктивные предприятия и экспортировали товар по цене, значительно ниже рыночной. Так, только в течение января-мая этого года было заключено около 10 убыточных внешнеэкономических контрактов на экспорт зерна", – сказано в сообщении.

Полиция также сообщает о фактах злоупотребления должностных лиц корпорации при заключении договоров о страховании имущества.

Сейчас полицейские проводят санкционированные обыски в помещениях ГПЗКУ, в офисах субъектов хозяйствования и по месту жительства фигурантов. В ходе обысков уже изъята документация и электронные носители информации, которые подтверждают незаконную деятельность фигурантов, отмечается в сообщении.

"Устанавливается точная сумма нанесенных неправомерными действиями должностных лиц ГПЗКУ убытков. Решается вопрос о сообщении причастным лицам о подозрениях", – добавили в Нацполиции.

С ноября 2020 года по решению Кабмина Дениса Шмыгаля ГПЗКУ в статусе исполняющего обязанности главы возглавляет Андрей Власенко, который перед этим был уволен Минэкономики с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы" с формулировкой: "на основании служебного расследования, информации о неудовлетворительном финансово-хозяйственном состоянии предприятия, а также в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей".

Власенко, согласно информации на сайте Николаевского областного совета, представляет политическую партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина" и возглавляет постоянную комиссию облсовета по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

Читайте также: В убыточной ГПЗКУ пояснили покупку новых автомобилей Toyota производственной необходимостью

Как сообщалось, АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) по итогам 2020 года нарастило чистый убыток в 3,8 раза по сравнению с 2019 годом – до 5,86 млрд грн. Госпредприятие в 2020 году сократило доход от реализации продукции вдвое – до 7,12 млрд грн.

По итогам первого квартала 2021 года ГПЗКУ получила 148,82 млн грн убытка.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

ГПЗКУ в июне 2021 года обсудило с представителями Китайской национальной корпорации машинной индустрии и генеральных подрядов возможную поставку в 2021/2022 маркетинговом году 2 млн тонн ранних зерновых и 3 млн тонн кукурузы.