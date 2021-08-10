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Новини Енергетика
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Экспорт украинской электроэнергии в июле превысил импорт почти в 300 раз, – "Укрэнерго"

Новини БізнесЦензор Енергетика

Экспорт украинской электроэнергии в июле превысил импорт почти в 300 раз, –

Суммарный объем импорта электроэнергии в Украину в июле 2021 года продолжает оставаться на очень низком уровне и составил 1,2 млн кВт-ч.

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", это самый низкий показатель с начала работы нового рынка электроэнергии в июле 2019 года.

В то же время общий экспорт электроэнергии составил 366,3 млн кВт-ч, что в 297 раз больше объема импорта.

"Такое соотношение объясняется тем, что электроэнергия в июле 2021 года импортировалась только из одной страны ЕС и его отсутствием в торговую зону "ОЭС Украины" (из России, Беларуси и Молдовы)", – отмечается в сообщении.

В целом за 7 месяцев 2021 года объем экспорта электроэнергии превышает импорт почти в 2,2 раза – 2,13 млрд кВт-ч против 987 млн ​​кВт-ч.

В частности, объем импорта электроэнергии в июле составил всего 0,01% от общего электропотребления (брутто), или 0,3% от общего потребления в торговой зоне "остров Бурштынской ТЭС". Импорт электроэнергии в торговую зону "ОЭС Украины" в июне отсутствовал в соответствии с решением НКРЭКУ.

Экспорт украинской электроэнергии в июле превысил импорт почти в 300 раз, – Укрэнерго 01

В целом импорт электроэнергии в июле осуществлялся в течение 28 из 744 часов и только из Словакии. По сравнению с июнем, общий объем импорта уменьшился в 3,5 раза – с 4,4 млн до 1,2 млн кВтч.

В общем, за 7 месяцев 2021 года больше всего электроэнергии было импортировано из Беларуси – 522,6 млн кВт-ч (53% от общего объема) и Словакии – 258,4 млн кВт-ч (26%).

Экспорт электроэнергии в июле в сравнении с предыдущим месяцем увеличился на 1,1% – с 362,4 млн до 366,3 млн кВт-ч. При этом 67% электроэнергии было экспортировано с "острова Бурштынской ТЭС".

Экспорт украинской электроэнергии в июле превысил импорт почти в 300 раз, – Укрэнерго 02

По сравнению с июнем экспорт с "острова Бурштынской ТЭС" увеличился на 4,2% – с 235,9 млн кВт-ч до 245,8 млн кВт-ч. Прежде всего, выросли объемы экспорта в Венгрию (+6,3%) и Румынию (+2,1%). В то же время в Словакию объемы экспорта уменьшились на 0,9%.

Экспорт из ОЭС Украины по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 4,8% – с 126,6 млн до 120,5 млн кВт-ч, преимущественно, из-за снижения объемов коммерческого экспорта в Польшу на 18,8%. Тогда как, в Молдову экспорт наоборот увеличился на 47,4%.

Всего за 7 месяцев 2021 года больше всего было экспортировано электроэнергии в Венгрию – 976,7 млн кВт-ч (45,8% от общего объема) и Польшу – 534,1 млн кВт-ч (25,1%).

При этом 5 июля в 06:00 оператором системы передачи Польше (PSE) была активирована аварийную помощь от объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины. Предоставление аварийной помощи продолжалось до 01:00 8 июля. В целом суммарная величина аварийной помощи составила 8,5 млн кВт-ч.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+5
а зачем тогда импорт из Беларуси особенно?
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10.08.2021 18:51
+4
а сколько денег зашло в Украину, а не на офшоры))))
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10.08.2021 19:45
+1
Экспорт украинской электроэнергии в июле превысил импорт почти в 300 раз, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 6381
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11.08.2021 09:14
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а зачем тогда импорт из Беларуси особенно?
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10.08.2021 18:51 Відповісти
це скавчання шоколадних,
вже давно Україна не імпортує електроенергію ні з россії ні з Білорусії
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11.08.2021 12:33 Відповісти
А давай дочекаємся кінця жовтня, Ок?
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11.08.2021 12:45 Відповісти
а сколько денег зашло в Украину, а не на офшоры))))
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10.08.2021 19:45 Відповісти
Экспорт украинской электроэнергии в июле превысил импорт почти в 300 раз, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 6381
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11.08.2021 09:14 Відповісти
Если Экспорт превышает Импорт , то зачем импортировать с Белоруси , - если только перетоком , то разобраться у себя внутри.
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10.08.2021 20:41 Відповісти
Фактичні дані про обсяги експортованої/імпортованої електроенергії з/до ОЕС України за 2021 р.

https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/peretoky/#1547799203785-86e2a4ca-17**
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11.08.2021 12:34 Відповісти
А почему тогда повышаются тарифы, если на экспорт идет такое огромное количество электроэнергии?
И почему нас тогда пугают веерными отключениями, если электроэнергию девать некуда?
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10.08.2021 20:43 Відповісти
Импорт для офшоров, надо понимать...Или более качественную э.энергию покупаем-тогда забота о народе!
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10.08.2021 20:54 Відповісти
импорт для офшоров величайшего всеукраинского инвестора Рината Леонидыча, да продлятся вечно его годы жизни !
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10.08.2021 22:50 Відповісти
Не так. ...да продлятся в вечности его годы жизни!
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10.08.2021 23:33 Відповісти
Імпорт - це коли купляє Україна, експорт - навпаки. Ахметов, я так розумію, продає, а купляв Коломойський.
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11.08.2021 08:31 Відповісти
Не стесняйтесь, напишите по какой цене экспортируют электроэнергию!!
Будет интересно...
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11.08.2021 00:52 Відповісти
....Экспорт украинской электроэнергии в июле превысил импорт почти в 300 раз, - "Укрэнерго"...

Еврей Коломойский - живущий в Швейцарии
Волжский татарин из Донбасса Ахмет - живущий по всему Миру кроме Украины.
Кто третий по 100 раз в этом списке ? Скажите фамилию ?
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11.08.2021 09:24 Відповісти
В общем, за 7 месяцев 2021 года больше всего электроэнергии было импортировано из Беларуси - 522,6 млн кВт-ч (53% от общего объема) и Словакии - 258,4 млн кВт-ч (26%). Источник: https://biz.censor.net/n3281933
В то же время в Словакию объемы экспорта уменьшились на 0,9%. Источник: https://biz.censor.net/n3281933
Экспорт украинской электроэнергии в июле превысил импорт почти в 300 раз, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 1641 .. Занавес ..
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11.08.2021 10:00 Відповісти
А потом шакалье жалуется, что уголь заканчивается, зато зелени в офшорах завались.
Экспорт украинской электроэнергии в июле превысил импорт почти в 300 раз, – "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 908
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11.08.2021 13:21 Відповісти
 
 