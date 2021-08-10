Аграрный сектор стал самым прибыльным в экономике, – институт НААН

По итогам 2020 года чистая прибыль предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства составила 81,1 млрд грн и стала в 2020 году самой крупной среди всех видов экономической деятельности в Украине.

Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" академик НААН Юрий Лупенко, комментируя недавно обнародованные данные Государственной службы статистики Украины относительно итогов деятельности предприятий по видам экономической деятельности за 2020 год.

Так, в прошлом году 82,6% предприятий отрасли (по КВЭД) получили 107,9 млрд грн чистой прибыли, тогда как лишь 17,4% предприятий закончили год с убытком в 26,8 млрд грн. Это лучшие показатели среди всех видов экономической деятельности, где в целом было 71% прибыльных и 29% убыточных предприятий.

Больше всего чистой прибыли – после сельского хозяйства – принесли экономике предприятия сферы финансовой и страховой деятельности (25,3 млрд грн), оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (22,2 млрд грн), здравоохранения и предоставления социальной помощи (18,9 млрд грн), транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (18 млрд грн), информации и телекоммуникаций (14,3 млрд грн).

В то же время значительные убытки предприятий промышленности (-39,8 млрд грн) и в сфере операций с недвижимым имуществом (-35,2 млрд грн), в меньшей степени – профессиональной, научной и технической деятельности (-12,5 млрд грн) и другие существенно уменьшили общий финансовый результат.

По словам Лупенко, доля прибыльных предприятий других видов экономической деятельности также значительно уступает уровню, который сложился в сельском хозяйстве (по ОКВЭД). В частности, ближайший уровень был в сфере здравоохранения и оказания социальной помощи (75,6%), ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (74,1%), транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (71,3%). В других сферах, включая промышленность (69,2%), доля прибыльных предприятий была меньше общего уровня по экономике, наименьшая — в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (53,4%) и временного размещения и организации питания (58,8%).

В 2019 году финансовый результат (сальдо) до налогообложения предприятий сельского хозяйства (по ОКВЭД) составил 91,3 млрд грн, а доля прибыльных предприятий – 83%, тогда как в целом по экономике – 671,9 млрд грн и 74% соответственно.

Отмечается, что по итогам 2020 года прибыли сельскохозяйственных предприятий уменьшились почти на 10 млрд грн при сохранении самой высокой доли прибыльных предприятий.