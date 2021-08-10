Общественное телевидение заказало подрядчику телеканала Ахметова создание ток-шоу за 35 миллионов

АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" 3 августа заключило соглашение с ООО "РРП Групп" на съемку ток-шоу стоимостью 34,94 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году компания "РРП Групп" должна снять телевизионное социальное ток-шоу под рабочим названием "О главном" для целей творческо-производственного объединения "UA:Перший".

Речь о 85 выпусках длиной 48-50 минут на украинском языке, которые будут выходить в рабочие дни недели с 6 сентября. Таким образом, создание одного выпуска будет стоить 411 тыс. грн. При этом стоимость производства включает не только студийные съемки, а и командировки и реконструкции.

Согласно концепции, ток-шоу должно стать площадкой для обсуждения актуальных для общества социальных проблем, резонансных и беспрецедентных событий. Это может быть семейная мелодрама, уголовное расследование, домашнее насилие, психологическая или медицинская драма, история преодоления, борьбы против системы, за права и справедливость и тому подобное. В основе должна лежать реальная история. Участниками будут ведущий, герои и эксперты, а результатом обсуждения – решение проблемы, алгоритм, предложенный зрителю.

Закупку провели по переговорной процедуре, так как художественный конкурс на создание этого ток-шоу выиграла именно столичная "РРП Групп" ("Ivory Films") Олега Циновки.

Эта компания производит ток-шоу "Говорит Украина", ведущим которого является Алексей Суханов, для телеканала "Украина" Рината Ахметова. До недавнего времени соучредителями компании также были Илларион Павлюк и Владимир Рыбась, а когда единственным владельцем был Константин Базаров.

Всего с 2019 году эта компания получила государственных подрядов на 41,05 млн грн, из которых этот – самый большой.