Минэкономики объявило конкурс на должности членов набсовета "Медзакупок Украины"

Министерство экономики объявило о проведении конкурсного отбора на должность независимого члена наблюдательного совета госпредприятия "Медицинские закупки Украины".

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

Как сообщается, всего планируется отобрать пять членов набсовета.

Претенденты должны подать необходимые документы до 18:00 30 августа 2021 года.

Потенциальные кандидаты должны, в частности, иметь высшее образование, опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет и другое.

ГП "Медзакупки Украины" создано 25 октября 2018 года, находится в государственной собственности и относится к сфере управления Министерства здравоохранения Украины. Особенно важным предприятием для экономики, ведь, согласно финотчетности, стоимость активов на конец 2020 года составила более 2 млрд грн.