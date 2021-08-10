Фонд госимущества сдаст в аренду бывший VIP-терминал в "Борисполе"

Фонд государственного имущества объявил аукцион по аренде терминала "С" международного аэропорта "Борисполь" и прилегающей территории.

Как сообщает пресс-служба ФГИ, онлайн-аукцион состоится 17 августа.

Стартовая цена объекта составляет 127,59 тыс. грн в месяц, а срок аренды – 5 лет.

Общая площадь объекта – 3 078,7 кв. м, из них: здание терминала "С" занимает 1 226,70 кв. м, а часть объекта "Дорога и площадка возле Т "С" – 1 852 кв. м.

Сообщается, что актив в удовлетворительном техническом состоянии, после ремонта. Имеется электрификация (60 кВт), водообеспечение, канализация и отопление, а также пожарная сигнализация. Также подключен счетчик на тепло, вентиляция, кондиционирование и коммуникации: телефонизация, интернет.

Терминал "С" аэропорта "Борисполь" открыт в 1995 году для обслуживания VIP-пассажиров и был предназначен преимущественно для обслуживания персональных самолетов бизнес-авиации. Расположен справа от терминала "B", оснащен собственной парковкой. В зале размещены отдельные комнаты отдыха, залы для проведения пресс-конференций, совещаний и банкетов, предусмотрены услуги связи. Закрыт в 2012 году, а обслуживание VIP-пассажиров перенесено в терминал "D".





