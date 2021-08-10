Евросоюз выделил странам Восточного партнерства еще 35 миллионов евро на вакцинацию против COVID-19
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Европейская комиссия приняла решение увеличить на 35 млн евро – до 70 млн евро – размер помощи странам Восточного партнерства в рамках развертывания вакцинации против COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
В частности, речь идет о помощи шести странам – Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.
Отмечается, что таким образом Евросоюз стремиться увеличить доступ к вакцинам в странах Восточного партнерства на фоне глобального дефицита вакцин, при этом облегчая обмен вакцинами между странами ЕС и возмещая расходы.
Напомним, первый пакет помощи странам Восточного партнерства в размере 40 млн евро был утвержден Евросоюзом и Всемирной организацией здравоохранения в феврале 2021 года. Проект предусматривает помощь в подготовке реализации и мониторинга развертывания вакцинации от коронавируса.
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