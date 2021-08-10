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Украинцы растаможили в июле рекордное количество евроблях по льготным правилам

Новини БізнесЦензор Транспорт

Украинцы растаможили в июле рекордное количество евроблях по льготным правилам

За июль украинскую регистрацию получили 54,5 тыс. подержанных иномарок, ввезенных из-за границы.

Как сообщает пресс-служба объединения "Укравтопром", это рекордное количество регистраций растаможенного секонд-хенда за последние 30 месяцев.

В результате регистрации приобретенных за рубежом подержанных легковых автомобилей превзошли рынок новых легковых авто почти в 5,6 раза.

В отношении июля прошлого года количество регистраций б/у автомобилей выросло на 59%.

Наиболее популярной маркой среди растаможенных авто с пробегом остается Volkswagen. За месяц было зарегистрировано почти 9,2 тыс. авто этой марки.

На втором месте разместился Ford (4,7 тыс. регистраций подержанных авто этой марки за месяы), третьей по популярности стала Renault (4,2 тыс. машин), на четвертом – Skoda (3,6 тыс.), на пятом –Opel (3,5 тыс. авто за месяц).

Самым популярным подержанным автомобилем июля стал Volkswagen Passat. За месяц свою первую регистрацию в Украине прошли 3,3 тыс. авто с пробегом этой модели.

Всего с января по июль текущего года украинскую прописку получили 250 тыс. легковых авто с пробегом, это на 44% больше чем в прошлом году и в 4,3 раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.

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Как сообщалось, 13 мая президент Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно льготного растаможивания автомобилей на европейских номерах, принятые Верховной Радой 15 апреля. Закон начал работать 15 июня.

Согласно новому временному порядку, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать о 1 тыс. евро. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
А если вы купили авто в салоне, и а потом оно подешевело, вы тоже пойдете чтобы вам вернули разницу? и второй вариант - газ раньше стоил по 90 коп, сейчас по 8 грн - не хотите чтобы к вам нафтогаз пришел с тем же вопросом, чтобы вы ему разницу вернули? или мы только в 1ну сторону смотрим? Украинцы растаможили в июле рекордное количество евроблях по льготным правилам - Цензор.НЕТ 9381
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10.08.2021 17:28
+4
У нас живуть по понятіям, а не по закону
Сплачуєш податки - лох. Не сплачуєш - красава, на тобі податкову амністію
Розмитнив автобляху - лох, не розмитнив - красава, на тобі льготні ставки
Пирнув ****** що ліз тебе бити - лох, ****** на зону, в'**** своєю жоповозкою у зупинку чи в натовп людей на узбіччі та наробив трупів - красавчик, може посидиш на раслабонє на чілє рік-другий і вийдеш достроково, а то й взагалі нічого тобі не буде.
Купив чорний ствол про всяк випадок, але тебе здала баба чи язикатий кєнт - на зону під білі рученята, свідомо об'їбав державу на сотні мільйонів податків, ті сотні яких не вистачило щоб якогось альошеньку від рака вилікувати - молодчик, не треба криміналізувати такі речі
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10.08.2021 17:36
+1
А кто мне вернёт разницу если я расстаможил до льготного периода?
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10.08.2021 17:18
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А кто мне вернёт разницу если я расстаможил до льготного периода?
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10.08.2021 17:18 Відповісти
А если вы купили авто в салоне, и а потом оно подешевело, вы тоже пойдете чтобы вам вернули разницу? и второй вариант - газ раньше стоил по 90 коп, сейчас по 8 грн - не хотите чтобы к вам нафтогаз пришел с тем же вопросом, чтобы вы ему разницу вернули? или мы только в 1ну сторону смотрим? Украинцы растаможили в июле рекордное количество евроблях по льготным правилам - Цензор.НЕТ 9381
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10.08.2021 17:28 Відповісти
Все что вы написали коснулось всех без исключения.а тут только определенных лиц.нужно делать или для всех или никому
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10.08.2021 22:36 Відповісти
У нас живуть по понятіям, а не по закону
Сплачуєш податки - лох. Не сплачуєш - красава, на тобі податкову амністію
Розмитнив автобляху - лох, не розмитнив - красава, на тобі льготні ставки
Пирнув ****** що ліз тебе бити - лох, ****** на зону, в'**** своєю жоповозкою у зупинку чи в натовп людей на узбіччі та наробив трупів - красавчик, може посидиш на раслабонє на чілє рік-другий і вийдеш достроково, а то й взагалі нічого тобі не буде.
Купив чорний ствол про всяк випадок, але тебе здала баба чи язикатий кєнт - на зону під білі рученята, свідомо об'їбав державу на сотні мільйонів податків, ті сотні яких не вистачило щоб якогось альошеньку від рака вилікувати - молодчик, не треба криміналізувати такі речі
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10.08.2021 17:36 Відповісти
усе так, але непонятно нахєра альошеньку від рака лікувати? Украинцы растаможили в июле рекордное количество евроблях по льготным правилам - Цензор.НЕТ 6904 якшо в нього генетичний збій - все одно буде рецидив і він загнеться Украинцы растаможили в июле рекордное количество евроблях по льготным правилам - Цензор.НЕТ 2110
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10.08.2021 21:30 Відповісти
Ми ж гуманна спільнота, та й ремісії бувають
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11.08.2021 16:06 Відповісти
Еще одно подтверждение колоссального роста кол-ва автомобилей в Украине. И как же на это реагирует Министерство Инфраструктуры?
1. Дороги, где даже существующий трафик подразумевает 4-е полосы, делаются двухполосные.
2. Любой свободный участок земли в городах используется не для организации многоуровневых парковок, а для строительства высоток. В которых кол-во паркомест ровно в 3 раза меньше, чем кол-во машин у жильцов. То же касается и офисных и торговых центров.
Транспортныый коллапс? Не, не слышали. Не мешайте воровать деньги на "Большой стройке"
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11.08.2021 09:57 Відповісти
 
 