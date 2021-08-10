Украинцы растаможили в июле рекордное количество евроблях по льготным правилам

За июль украинскую регистрацию получили 54,5 тыс. подержанных иномарок, ввезенных из-за границы.

Как сообщает пресс-служба объединения "Укравтопром", это рекордное количество регистраций растаможенного секонд-хенда за последние 30 месяцев.

В результате регистрации приобретенных за рубежом подержанных легковых автомобилей превзошли рынок новых легковых авто почти в 5,6 раза.

В отношении июля прошлого года количество регистраций б/у автомобилей выросло на 59%.

Наиболее популярной маркой среди растаможенных авто с пробегом остается Volkswagen. За месяц было зарегистрировано почти 9,2 тыс. авто этой марки.

На втором месте разместился Ford (4,7 тыс. регистраций подержанных авто этой марки за месяы), третьей по популярности стала Renault (4,2 тыс. машин), на четвертом – Skoda (3,6 тыс.), на пятом –Opel (3,5 тыс. авто за месяц).

Самым популярным подержанным автомобилем июля стал Volkswagen Passat. За месяц свою первую регистрацию в Украине прошли 3,3 тыс. авто с пробегом этой модели.

Всего с января по июль текущего года украинскую прописку получили 250 тыс. легковых авто с пробегом, это на 44% больше чем в прошлом году и в 4,3 раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.

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Как сообщалось, 13 мая президент Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно льготного растаможивания автомобилей на европейских номерах, принятые Верховной Радой 15 апреля. Закон начал работать 15 июня.

Согласно новому временному порядку, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать о 1 тыс. евро. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.