Во Львове с утра не работают трамваи и троллейбусы из-за аварии на подстанции

Во Львове с утра, 10 августа, остановлено движение большинства трамвайных маршрутов и троллейбусных маршрутов №32 и №22 из-за аварии на подстанции.

Как сообщили в ЛКП "Львовэлектротранс", авария произошла на высоковольтной линии в депо на ул. Городоцкой, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Из строя вышли две кабельные линии: одна вчера, другая - сегодня ночью в 4:25. Обесточены тяговые подстанции ​​№3 и №7, которые питают трамвайное депо по улице Городоцкой и троллейбусные маршруты №22 и №32", – уточнили на предприятии.

Соответственно, трамваи не могут покинуть депо, частично тягачом на маршрут доставлены трамваи №2.

Позднее в ЛКП "Львовэлектротранс" сообщили, что повреждения кабельных линий в депо на ул. Городоцкой обнаружены, ремонтники работают над их ликвидацией.

"Ремонтные бригады раскапывают это место, чтобы как можно быстрее все отремонтировать. Надеемся, что к обеду восстановим хотя бы одну кабельную линию", – уточнил и. о. директора ЛКП "Львовэлектротранс" Владимир Ковалив.