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Владелец группы Merx купил бывший офис "ВТБ-Банка" в центре Киева за 300 миллионов (обновлено)

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Владелец группы Merx купил бывший офис

Фонд гарантирования вкладов физлиц со второй попытки продал на аукционе главный офис "ВТБ Банка", расположенный в центре Киева, ЧАО "Дипробудмашина" бизнесмена Вадима Григорьева за 294,3 млн грн.

Согласно информации в системе "Прозорро.Продажи", торги по английской модели состоялись 10 августа. Стартовая цена лота составила 279,9 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Конкурентами "Дипробудмашины" были ООО "Форчунер Риелти" и ООО "Электронные торговые технологии".

Как ранее сообщал Фонд гарантирования вкладов, офис представляет собой фасадное 8-этажное здание премиум-класса, расположене в центральной деловой части Киева, на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко. В здании есть подземный паркинг, два лифта, современные инженерные системы и автономное электроснабжение.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования не смог найти покупателя на главный офис "ВТБ Банка" за 400 млн грн.

Как сообщалось, в 2020 году ЧАО "Дипробудмашина" бизнесмена Вадима Григорьева приобрела у Национального банка Украины (НБУ) бывший офис ликвидированного "Экспобанка" по ул. Дмитриевская, 18/24 в Шевченковском районе Киева.

В конце 2019 года конечный бенефициар ЧАО "Дипробудмашина" Григорьев купил бывший офис банка "Хрещатик" площадью 7,5 тыс. кв. м по ул. Прорезной,8 в Киеве за 425,1 млн грн.

До этого Григорьев также приобрел активы ликвидируемого "ВТБ Банка": бизнес-центр "Инком" за 390 млн грн и офисный центр на бул. Вацлава Гавела,6 в Киеве за 351 млн грн, а также киевский бизнес-центр "Ренессанс" у "Альфа-банка".

ЧАО "Дипробудмашина" создано в 1995 году. По данным НКЦБФР, акционерами ЧАО являются ООО "Компания по управлению активами "Максимум Групп" в интересах ПНВИФНВЗТ "АйБиСи Кепитал" (10%) и ЗНВПИФ "Инвестиционный ресурс" (10%), а также кипрская "Гоелео энтерпрайзес лимитед" (79%).

Конечным бенефициаром, согласно данным Единого госреестра, является Вадим Григорьев. Григорьев также является владельцем группы компаний Merx после выкупа доли Валерия Хорошковского в 2004 году.

Мебельная компания "Меркс" основана в 1993 году. Производит офисную, кухонную, корпусную жилую и гостиничную мебель, специализированное оборудование (торговое и холодильное). Сеть магазинов Merx представлена в 14 странах. В Украине насчитывается около 70 объектов этой сети.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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За 10 лямов такой офис? Квартиры есть по ляму продаются. Все, что продают чиновники начинает стоить в 10 и более раз ниже, чем рынок.
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10.08.2021 21:37 Відповісти
Вот кому живётся весело, вольготно на Украине...
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10.08.2021 23:13 Відповісти
 
 