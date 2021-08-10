Госгеонедр отказалась подписывать договор о продаже месторождения титановых руд с компанией Фирташа

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) своим приказом №569 от 4 августа признала победителем аукциона по реализации спецразрешения на геологическое изучение и разработку Селищанского участка с залежами титановых руд в Житомирской области государственное ПАО "Объединенная горно-химическая компания", которое на торгах заняло второе место, уступив Межиреченскому ГОКу Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает пресс-служба Group DF Фирташа. Соответствующий приказ на сайте Госгеонедр пока не обнародован.

Как говорится в приказе Госгеонедр, лишение "Межиреченского ГОКа" права на получения спецразрешения на пользование недрами принято в "связи с поступлением информации от правоохранительных органов и субъектов финансового мониторинга о том, что победитель аукциона осуществляет финансирование терроризма в Украине".

Формальным предлогом для Госгеонедр для лишения МГОКа победы, стало письмо Управления СБУ в Житомирской области, направленное ведомством по собственной инициативе.

Ведомство сообщило о наличии уголовного дела от января 2015 года, в котором выдвигались обвинения в финансировании терроризма. Однако, по информации Group DF, на данный момент эти обвинения полностью сняты СБУ.

В итоге победителем аукциона Госгеонедр назначила государственную ОГХК, занявшую второе место по результатам аукциона. 9 августа 2021 года между Госгеонедр и ОГХК подписан договор о купле-продаже спецразрешения на пользование недрами.

В Group DF заявляют о своем несогласии с решением решение Госгеонедр и планируют обжаловать его в суде.

Читайте также: Суд вернул государству Запорожский титано-магниевый комбинат Фирташа

Как сообщалось, в апреле ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат" (МГОК), входящее в Group DF Дмитрия Фирташа, приобрело выставленное Госгеонедр на электронные торги специальное разрешение на геологическое изучение и разработку Селищанского участка с залежами титановых руд в Житомирской области.

Согласно данным ауциона, ООО "Междуреченский ГОК" предложило за лот 50,1 млн грн при стартовой цене 3,36 млн грн без НДС, а государственная "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) – 50 млн грн.

Уже после этого, 24 июня, президент Владимир Зеленский своим указом утвердил решение СНБО о введении персональных санкций, в частности, против Дмитрия Фирташа.

Group DF уже владеет двумя действующими ГОКами в Житомирской области – Междуреченским ГОКом и "Валки-Ильменит", а также строит Стремигородский ГОК. Кроме того, компания строит Мотроновский ГОК в Днепропетровской области. Максимальная проектная мощность Междуреченского ГОКа – 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год, "Валки-Ильменит" – 65 тыс. тонн.

Group DF объединяет активы Дмитрия Фирташа.

ООО "Демуринский ГОК" ведет добычу титаново-циркониевой руды в Днепропетровской области, контролируется "ВСМПО-Ависма".

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа, которые ранее находились в аренде у структур ФИрташа.