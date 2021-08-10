IFC поддержит выполнение концессий портов "Ольвия" и "Херсон"

Международная финансовая корпорация (IFC, входит в группу Всемирного банка) поддержит Министерство инфраструктуры Украины, Администрацию морских портов Украины и Государственное агентство по вопросам поддержки ГЧП в управлении контрактами и развитии возможностей для эффективного выполнения концессий портов "Ольвия" и "Херсон".

Об этом сообщает IFC, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что при поддержке гранта от Фонда консультирования государственно-частных инфраструктурных проектов (PPIAF), IFC и Всемирный банк помогут правительству Украины создать эффективную систему управления контрактами. Целью этой системы является урегулирование технических, юридических, регуляторных или экологически социальных и управленческих вопросов, которые могут возникнуть после подписания соглашений по концессиям в портах "Ольвия" и "Херсон".

В рамках этой деятельности IFC будет работать над увеличением возможностей Мининфраструктуры, Министерства экономики и АМПУ осуществлять эффективный контроль и отчитываться о выполнении ГЧП и концессионных соглашений.

"Многолетний опыт IFC в сфере консультирования по вопросам транзакций ГЧП дает нам возможность служить фактически мостиком между игроками из государственного сектора (муниципалитетами, местными и центральными органами власти) и авторитетными инвесторами и операторами из частного сектора. Нынешнее сотрудничество будет способствовать дальнейшему укреплению инфраструктуры Украины путем поощрения участия частного сектора и привлечения своевременных инвестиций", – отметила глава офиса IFC в Украине Елена Волошина.

IFC и Кабинет министров Украины в октябре 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании касательно определения ключевых секторов для общей реализации проектов на основе государственно-частного партнерства.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины и компания "Рисоил-Херсон" подписали договор о сдаче в концессию Херсонского морского торгового порта в июне 2020 года.

Компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Кроме того, более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру.

Договор о передаче в концессию специализированного морского порта "Ольвия", расположенного в Николаеве, был заключен 20 августа 2020 года. Согласно ему, катарская компания QTerminals инвестирует в развитие порта около 3,4 млрд грн. Кроме этого, не менее 80 млн грн будут вложены в местную инфраструктуру.