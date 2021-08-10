Правоохранители разоблачили экс-руководство госкомпании на растрате имущества на 78 миллионов

Сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили должностных лиц в растрате государственного имущества на 78 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудники ГУ ГФС в Киеве, под руководством Киевской городской прокуратуры завершили досудебное расследование уголовного производства по обвинению бывшего заместителя руководителя госкомпании и двух его пособников, в совершении растраты госимущества в особо крупных размеров и служебного подлога документов", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что в период 2011-2012 годов экс-замглавы госкомпании оформил бестоварные операции по производству агропромышленного оборудования для дальнейшего предоставления его в финансовый лизинг в адрес "фиктивных" предприятий в особо крупных размерах, что привело к растрате госимущества в сумме 78 млн грн.

Отмечается, что с целью возмещения убытков наложен арест на имущество обвиняемого и предъявлен гражданский иск на общую суму 78 млн грн.