Киевские власти запустили электронную систему для выдачи пропусков на транспорт во время локдауна

В Киеве в тестовом режиме запустили электронную систему подачи заявок, по которой можно получить специальный пропуск для проезда в транспорте в случае ужесточения карантинных ограничений.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Кулеба, передает пресс- служба ведомства.

В то же время, в КГГА подчеркивают, что предпосылок к введению жёсткого карантина сегодня в столице нет.

"Однако мы не хотим, чтобы третья волна застала столицу врасплох. Поэтому готовимся заранее по всем направлениям: медицина, образование, инфраструктура. Учитывая предыдущий опыт и пожелания предпринимателей, мы изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Теперь это можно сделать онлайн. Ими смогут воспользоваться те предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города", – сообщил Кулеба.

Он отметил, что руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку и получить разрешение. Город сможет определить количество спецпропусков именно для тех категорий, которые обеспечивают бесперебойную жизнедеятельность столицы.

Для заказа спецпропусков руководителям предприятий и физлицам-предпринимателям необходимо:

авторизоваться в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua с помощью квалифицированной электронной подписи. Руководитель может добавить до 10 доверенных лиц, которые будут иметь доступ к системе

заполнить электронную форму заявки. Предприятиям нужно обосновать критическую необходимость работать во время локдауна. Для юридических лиц необходимо указать код ЕГРПОУ (Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины), для физических лиц-предпринимателей – виды деятельности в соответствии с КВЭД.

ждать ответа, который поступит на электронную почту, указанную в заявке. В случае получения положительного решения – ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карточки "Киев Цифровой" каждого работника. Всех работников из списка будут проверять относительно трудоустройства в указанной компании.

информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого сотрудника получить в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua.

В КГГА пояснили: если предприятие получило разрешение, после внесения данных о сотруднике, транспортная карточка работника активируется автоматически.

Чтобы воспользоваться общественным транспортом работнику необходимо иметь транспортную карту. Проверить наличие спецпропуска каждый сотрудник сможет самостоятельно в приложении "Киев Цифровой".

Отмечается, что будут функционировать карты трех видов – транспортная карта нового образца, старого образца и карта Киевлянина.

В то же время, транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецпропуск, во время локдауна будут заблокированы.