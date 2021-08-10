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"Укргаздобыча" отчиталась о падении добычи газа с начала года на 5%

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АО "Укргаздобыча" в январе-июле 2021 года сократило добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 5,2% – до 7,9 млрд кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что отклонение от производственного плана составляет -1,6% или 125 млн кубометров газа.

При этом отпуск газа за семь месяцев 2021 года уменьшился на 5,1%, или 406 млн кубометров, – до 7,5 млрд кубометров.

В компании отметили, что в июле "Укргаздобыча" обеспечила добычу 1,144 млрд кубометров газа (-4,8%, или 57,5 млн кубометров к показателю аналогичного периода прошлого года) и отпуск газа объемом 1,088 млрд кубометров (-4,5%, или 50,8 кубометров).

Для стабилизации производственных показателей в течение июля "Укргаздобыча" приняла следующие меры:

  • введено в эксплуатацию 25 новых скважин
  • проведено 80 капитальных ремонтах скважин;
  • осуществлена 321 колтюбиновые операция, 71 операция по гидроразрыву пласта, 9 операций по бурению боковых стволов.

Кроме того, за все время оборудовано системой дистанционного мониторинга 197 высокодебитных скважин.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Укргаздобыча"


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