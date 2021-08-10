"Укргазбанк" нарастил прибыль с начала года в 2 раза

С начала 2021 года чистая прибыль государственного "Укргазбанка" выросла до 1,135 млрд грн, что в два раза больше аналогичного показателя в 2020 году (554 млн грн).

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что в июле "Укргазбанк" заработал 408 млн грн.

Количество клиентов корпоративного бизнеса составляет около 7 тыс., представителей малого и среднего бизнеса – почти 71 тис., а количество клиентов розничного бизнеса – более 2,3 млн.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,9409% акций финучреждения.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 января 2021 года "Укргазбанк" по размеру общих активов (151,4 млрд грн) занимал 4 место среди 73 действовавших в стране банков.