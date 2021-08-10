Прибыль банков во втором квартале выросла в 2,5 раза, – Нацбанк

Банковский сектор во втором квартале 2021 года значительно ускорил рост кредитования, в частности в корпоративном, ипотечном и потребительском сегментах, а также сохранил положительную динамику привлечений средств клиентов.

Об этом говорится в обзоре банковского сектора Национального банка, сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что прирост этих средств обеспечен средствами по требованию, их доля в привлечениях продолжила расти.

"Прибыль сектора за второй квартал в годовом измерении вырос более чем вдвое. Темпы годового роста чистого процентного дохода были самыми высокими за десятилетие. Чистый комиссионный доход также существенно возрос. В то же время отчисления в резервы под кредиты уменьшились в годовом исчислении наполовину", – говорится в сообщении.

Кроме того, рост чистых гривневых кредитных портфелей в корпоративном сегменте значительно ускорился ̶ до 14,9% во втором квартале против 5,3% в первом. В годовом исчислении прирост достиг 8-летнего максимума – почти 30%.

При этом, темпы роста потребительских кредитов возвращаются к докризисному уровню. Объемы чистых гривневых кредитов физическим лицам выросли на 8,7% за квартал и на 23,8% за год..

Ипотечные кредиты сохраняют опережающую динамику по сравнению с потребительским кредитованием на 16% за квартал и 41,7% в годовом исчислении.

В то же время доля неработающих кредитов за квартал снизилась на 2,8 процентных пункта до 37,2% благодаря ускорению кредитования и списанию неработающих активов.

"Во втором квартале продолжался прирост депозитов населения в гривне – на 5,5% (18% за год) за счет средств по требованию, срочные гривневые депозиты почти не росли. Средства бизнес-клиентов в национальной валюте выросли на 4, 8% за квартал и на 34,9% за год. Вследствие ускоренного роста гривневой составляющей ресурсной базы уровень долларизации средств клиентов снизился за квартал на 1,7 п. п. до 36,7% вследствие ускоренного роста гривневых средств физических и юридических лиц", – добавили в Нацбанке.

Также отмечается рост прибыльности сектора. Отчисления в резервы вернулись к докризисному уровню.

Прибыль банковского сектора за второй квартал составила 19,1 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Рентабельность капитала выросла до 29% против 23% в 2020 году. Факторами стали существенное сокращение отчислений в резервы и быстрый рост операционных доходов.

Чистые процентный и комиссионный доходы на фоне кризисного второго квартала 2020 года росли темпами около 40% с годовом измерении благодаря удешевлению стоимости ресурсов, восстановлению потребительского кредитования и росту объемов безналичных операций с населением.