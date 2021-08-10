SpaceX планирует запустить спутник для показа рекламы в космосе

Компания Илона Маска SpaceX и канадский стартап Geometric Energy Corporation (GEC) в 2022 году намерены запустить в космос спутник для трансляции рекламы.

Как пишет Daily Mail, GEC отправит спутник CubeSat с цифровым баннером на одной из его сторон на ракете Falcon 9, передает Укринформ.

Билборд размером в один пиксель будет сниматься спутником на селфи-палку и транслироваться на сервисах Twitch и YouTube.

Кроме того, рекламодатели будут оплачивать размещение рекламы криптовалютой, в частности Еthereum. Для размещения рекламного баннера потребуются пять типов токенов, которые будут отвечать за координаты, яркость, цвет и размещение.

Детали дизайна пока что не разглашаются, но предполагается, что дисплей будет похож на известные проекты Reddit Place или Satoshi's Place, где пользователи могли опубликовать собственный "рисунок" размером в пиксель, заплатив за его отображение на веб-сайте.

Разработчики рекламного спутника надеются, что ряд компаний захочет разместить в космосе свой логотип, например Coca-Cola и Pepsi.

GEC на данный момент не сообщила, сколько будет стоить покупка токенов, необходимых для рекламы на орбитальном билборде, и в какую сумму обойдется запуск CubeSat.