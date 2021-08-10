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Украинцы продали больше 10 тысяч гектаров земли с начала работы рынка, – Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

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Украинцы продали больше 10 тысяч гектаров земли с начала работы рынка, – Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

С начала запуска рынка земли 1 июля уже зарегистрировано 5 206 земельных сделок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кроме того, отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 4 532 нотариуса. Всего заявлений – 5 082, из которых согласованы 4 473, в очереди на рассмотрение – 17, отказ получили – 592.

Согласно данным ведомства, общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 10 161 га.

Украинцы продали больше 10 тысяч гектаров земли с начала работы рынка, – Минагрополитики 01

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минагрополитики


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