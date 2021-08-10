Украина и Грузия начали сотрудничество в сфере энергоэффективности и "зеленой" энергетике

Госэнергоэффективности и Министерство экономики и устойчивого развития Грузии заключили Меморандум о взаимопонимании в сферах энергоэффективности, возобновляемой энергетики и альтернативных видов топлива.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

"Обе страны прилагают усилия для развития "зеленой" энергетики, декарбонизации экономики, а партнерство откроет дополнительные горизонты для общих целей", – прокомментировал исполняющий обязанности главы ведомства Константин Гура.

По его словам, партнерство должно стать новым этапом в развитии внешнеэкономических отношений и формировании эффективной политики развития "чистой", энергоэффективной, низкоуглеродной экономике в обеих странах.

В рамках заключенного меморандума стороны планируют определять возможности для реализации совместных проектов в сфере энергоэффективности и "зеленой" энергетики, а также обмениваться опытом, передовыми практиками и механизмами реализации проектов в указанных сферах.

"Украина имеет колоссальный потенциал для развития как сферы энергоэффективности, так и "зеленой" энергетики. За последние 7 лет произошел значительный прогресс – запущены проекты на сумму около 7,8 млрд евро инвестиций", – добавил Гура.