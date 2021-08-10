В Киеве сделали более миллиона прививок против COVID-19

В Киеве провели более 1 млн прививок против коронавирусной инфекции, в частности за прошедшие сутки – 25 388.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Отмечается, что первую дозу вакцины в столице получили более 634,6 тыс. людей, полностью завершили процесс иммунизации – более 372,9 тыс. жителей города.

На данный момент в Киеве доступны вакцины для первой дозы – CoronaVac/Sinovac Biotech и Moderna (mRNA-1273), а для ревакцинации – AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Cominarty/Pfizer-BioNTech.

В КГГА напомнили, что получить вторую дозу вакцины можно, обратившись к своему семейному врачу, в регистратуру учреждения или зарегистрировавшись через систему Helsi.me.

В Киеве можно вакцинирвоаться в 22 центрах массовой вакцинации: в Центре вакцинации против COVID-19 на базе Международного выставочного центра, а также в 21 мини-вакцинальном центре в каждом районе, которые работают по выходным.

Ранее сообщалось, что на утро 10 августа с начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 4 220 770 человек, за прошедшие сутки – 140 008. Полностью иммунизированы 2 457 958 украинцев.