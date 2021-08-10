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Более 170 тысяч украинцев сохранили рабочие места благодаря "доступным кредитам", – Минэкономики

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Более 170 тысяч украинцев сохранили рабочие места благодаря

В рамках антикризисных мероприятий во время карантина более 21,5 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса воспользовались государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%".

Из них 5,7 тыс. – инвестиционными кредитами, более 4,5 тыс. – рефинансированием под 0% и 3% и более 11 тыс. – на текущие потребности под 0%, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Благодаря данной государственной программе кредитования было сохранено более 172 тыс. рабочих мест и создано более 19 тыс. новых рабочих мест, что позволило бизнесу пережить ограничения, связанные с карантинными мероприятиями вследствие пандемии", – говорится в сообщении.

Кроме этого, программа создала условия, чтобы банки смогли адаптировать свой риск-менеджмент и процессы под него, ориентированные на малый и средний бизнес. Отмечается, что цель была достигнута – к программе присоединились 33 банка.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минэкономики


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достижение от зедебилов,вложить 70 миллиардов,что бы сохранить 170000 рабочих мест,не создать замет те! Вот это вложение!
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10.08.2021 10:28 Відповісти
 
 