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Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 4,7 миллиарда

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Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 4,7 миллиарда

В течение недели, с 9 по 13 августа, Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов семи ликвидируемых банков на общую сумму 4,68 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что из них на сумму 4,24 млрд грн выставлено на продажу права требования по выданным банками кредитами, а на сумму 417,87 млн грн – недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность будет торговаться перед банками за 21,26 млн грн.

В частности, на продажу выставлены активы:

  • ПАО "Златобанк" на общую сумму 3,79 млрд грн;
  • АО "АКБ "Капитал" – на 429,59 млн грн;
  • АО "Мисто Банк" – на 279,86 млн грн;
  • АО "АКБ "Аркада" – на 88,97 млн грн;
  • АО "Родовид Банк" – на 52,24 млн грн;
  • ПАО "КБ "Премиум" – на 37,48 млн грн;
  • АО "Банк "Финансы и кредит" – 0,01 млн грн.

Напомним, на прошлой неделе Фонд планировал продажу активов восьми банков на сумму 4,95 млрд грн.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Фонд гарантирования вкладов


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