Суд отменил продажу акций "Проминвестбанка" по иску российского "ВЭБ.РФ"

Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск российской госкорпорации "ВЭБ.РФ" ("Внешнекомбанк") к Министерству юстиции Украины, бирже ПФТС и ООО "Финансовая компания "Фортифай" и признал недействительным результаты аукциона по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка" в марте 2020 года, победителем на котором стала компания "Фортифай".

Соответствующее решение суд принял 5 августа, передает Finbalance.

Аукцион по продаже акций банка проводился в рамках исполнительного производства по взысканию группой связанных с "приватовцами" компаний компенсации с России на $169,8 (на основании признанного украинскими судами решения Арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 года) за недвижимость, отобранную у указанных компаний в Крыму после аннексии полуострова Российской Федерацией.

Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск "ВЭБ.РФ" на основании того, что уценка акций "Проминвестбанка" на 25% была проведена 20 сентября 2019 года вопреки решению Верховного суда от 16 сентября 2019 года. Поэтому, суд пришел к выводу, что продажа ценных бумаг на торгах в марте 2020 года "была совершена по заниженной цене".

Кроме того, суд указал, что "в материалах дела отсутствуют доказательства обращения потенциальных покупателей с предварительным согласованием к Нацбанку Украины на приобретение значительного участия в банке", что свидетельствует о нарушении порядка соответствующего приобретения.

При этом суд констатировал, что Минюст должен вернуть для финкомпании "Фортифай" средства на сумму 268,7 млн грн, которые компания уплатила за 99,77% акций "Проминвестбанка" по результатам аукциона.

Как сообщалось, в марте 2020 года пакет в размере 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан финкомпании "Фортифай" в рамках исполнительного производства за 268,71 млн грн.

Позже у финкомпании "Фортифай" сменились собственники – фирму оформили на менеджеров, близких к окружению олигарха Игоря Коломойского, а затем продали его бывшему партнеру Сергею Тигипко.

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.

Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были предприняты неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах структур Коломойского.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве.

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.