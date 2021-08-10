Автобаза управления делами закупила микроавтобусы Volkswagen на 4,4 миллиона

Государственная организация "Автобаза Государственного управления делами" закупила два микроавтобуса Volkswagen на 4,4 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные на портале ProZorro, передает Интерфакс-Украина.

По результатам тендеров "Автобаза Госуправления делами" договорилось с ООО "Автосоюз" о закупке одного фургона на базе автомобиля Volkswagen Crafter за 1,609 млн грн, а также одного микроавтобуса Volkswagen Crafter 50 за 2,761 млн грн.

Кроме того, "Автобаза Госуправления делами" намерена закупить у ООО "Ксенко авто продакшн" автомобиль скорой помощи типа С за 3,250 млн грн.

Ранее сообщалось, что Автобаза управления делами аппарата Верховной Рады осуществила закупку автомобилей Toyota Camry Comfort совокупной стоимостью 17,9 млн грн.