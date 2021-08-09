США ввели санкции против трех российских компаний

США ввели санкции против трех компаний из России в рамках запрета на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий по оружию массового уничтожения, а также средств их доставки.

Соответствующий документ Госдепа размещен на сайте Федерального реестра США, передает РБК.

Под ограничения попали научно-производственное предприятие "Пульсар", а также компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest LLC, а также любые их дочерние структуры. Решение вступило в силу 29 июля.

Санкции Вашингтона запрещают заключение контрактов с фигурантами списка на закупку любых товаров и технологий, помощь им со стороны госструктур, продажу им оружия и выдачу лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие экспортного контроля. Санкции будут действовать два года, однако Госдеп может сократить этот срок или отменить ограничения.

"Пульсар" (принадлежит "Ростеху) занимается производством полупроводниковой электроники. На сайте компании не указаны ее партнеры.

"Чартер Грин Лайт Москва" (ООО "ЧГЛМ", по данным СПАРК принадлежит Алексею Маляревичу) работает на рынке деловой авиации. Организует международные и внутренние чартерные перелеты, в том числе первых лиц (политиков и бизнесменов). Также предоставляет услуги перевозки любых типов грузов. Как указано на сайте организации, ее партнерами выступают ведущие мировые компании.

"Азия-Инвест" (владелец - Гузель Асфандиярова) поставляет оборудование, приборы и нефтехимическую продукцию на предприятия ближнего Зарубежья (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан). Среди ее иностранных партнеров крупнейшие заводы нефтяного комплекса, горнорудной, оборонной промышленности.

В прошлом году несколько российских компаний уже попадали под санкции США по закону о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Тогда ограничения были введены против компаний "Авиазапчасть" (занимается поставкой авиационной техники и запчастей, ремонтом авиатехники), АО "Элекон" (производитель электрических соединителей и кабельных сборок) и Nilco Group (поставщик и экспортер нефтепродуктов, различных руд).