Нефтегазовая компания JKX с Коломойским в акционерах увеличила чистую прибыль за полгода в 6,5 раза

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas с активами в Украине и России в первом полугодии 2021 года увеличила чистую прибыль в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $9,94 млн.

Об этом говорится в полугодовом отчете компании на Лондонской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

"Положительные результаты группы в H1 2021 в значительной степени являются результатом роста цен реализации нефти и газа и инвестиций, сделанных до 2020 года, поскольку продолжающаяся пандемия не позволила осуществить какие-либо крупные запланированные капитальные вложения, такие как строительство новой скважины или боковых стволов", – приводятся в отчете слова главы совета директоров Чарльза Вальческини.

Согласно документу, выручка компании увеличилась на 12,5% – до $39,48 млн.

Ранее сообщалось, что JKX Oil&Gas в первом полугодии 2021 года сократила среднесуточную добычу углеводородов на 11% по сравнению с первым полугодием 2020 года – до 9,26 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd).

Напомним, бизнесмен Виталий Хомутынник продал 19,97% акций JKX Oil&Gas с активами в Украине и России компании Bridgewater Holdings Corp, конечным бенефициаром которой выступает Александр Шнир.

Другими крупными акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.

JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. Принадлежащая JKX "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК, Poltava Petroleum Company, РРС) является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет шестью лицензиями на добычу.