Компания экс-нардепа Зубика через суд вернула разрешение на строительство высотки в центре Киева

Суд признал противоправным и отменил решение Государственной архитектурно-строительной инспекции от 8 июня 2017 года, которым было аннулирован разрешение от 24 сентября 2013 года на начало выполнения строительных работ "Строительство офисно-гостиничного комплекса с жилыми апартаментами, объектами торговли, питания, с обустройством проезда, подземным паркингом на бульваре Тараса Шевченко, 32, 32-А в Шевченковском районе Киева", выданное ООО "Рома-М".

Об этом свидетельствует постановление Шестого апелляционного админсуда от 26 июля, которое вступает в законную силу со дня его принятия, пишут Наші гроші.

Основанием для аннулирования разрешения ООО "Рома-М" стали обстоятельства невыполнения компанией требований предписания ГАСИ, а именно:

проектная документация не была согласована с уполномоченными органами охраны культурного наследия;

отсутствует разрешение Министерства культуры на проведение земляных работ на ул. Т. Шевченко, 32-32;

на объекте строительства отсутствует информационный стенд, на котором размещается информация о документе, который дает право на выполнение строительных работ, сведения о категории сложности объекта строительства, заказчике и подрядчиках.

Суды первых двух инстанций пришли к выводу о безосновательности аннулирования указанного разрешения.

В частности, судьи сослались на то, что предписание ГАСИ от 8 февраля 2017 года, на основании невыполнения которого и был составлен акт проверки, а в дальнейшем – аннулировано разрешение на строительство, – было отменено постановлением Шестого апелляционного административного суда от 22 сентября 2020 года.

При этом, суды назвали преждевременными доводы должностного лица ГАСИ о наличии у ООО "Рома-М" обязанности предоставить в определенный срок проектную документацию согласованную с уполномоченным органом культурного наследия и предоставить разрешение от Министерства культуры, ведь компания на время проверки не выполняла никаких подготовительных/строительных работ, предпосылкой для выполнения которых является согласование проектной документации.

В части информационного стенда компания сообщила суду, что установила его.

По данным Госгеокадастра, ООО "Рома-М" является собственником участка площадью 0,19 га на бульваре Т. Шевченко, 32, 32-А, а также арендатором участка площадью 0,03 га по этому же адресу. Рядом на бульваре Т. Шевченко, 30, располагается отель Hilton.

По данным программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый", компания планирует построить на этом участке 17-этажное здание.

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Собственниками ООО "Рома-М" является ООО "Модерн Инвест Строй" (80%), АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Антей" (10%) и паевой венчурный инвестфонд "Интергалбудинвест"недиверсифицированного вида закрытого типа общества с ограниченной ответственностью "Компания по управлению активами "Кристал Эссет Менеджмент" (10%). КУА "Кристал Эссет Менеджмент" связано с экс-нардепом Владимиром Зубиком, который является президентом Ассоциации "Предприятий строителей "Интеграл-Буд".

Собственниками ООО "Модерн Инвест Строй" является ООО "Стар Билдинг" (89%) и инвестфонд "Интергалбудинвест" КУА "Кристал Эссет Менеджмент" (11%).

Собственниками ООО "Стар Билдинг" является кипрская компания "Интеграл Групп Лимитед" (90%) и инвестфонд "Интергалбудинвест" (10%). Владельцем кипрской компании значится Юлия Мазманиду.

Владельцем АО "ЗНВКИФ "Антей" является Владимир Зубик.