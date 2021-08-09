Налоговая милиция возобновила обыск на табачной фабрике в Желтых Водах (обновлено)

Неизвестные блокируют работу сотрудников налоговой милиции, которые пытаются провести обыски на предприятии, подозреваемом в умышленном уклонении от уплаты налогов при изготовлении и продаже нелегальной табачной продукции.

Об этом сообщается на странице Государственной фискальной службы (ГФС, координирует работу налоговой милиции) в сети Facebook.

Согласно сообщению, сотрудники ГФС на основании постановлений суда с 5 августа и по настоящее время проводят обыски в складских и офисных помещениях на территории Запорожской и Днепропетровской областях, в том числе на территориях производств с целью документирования преступной схемы, получения доказательств и приостановления производства контрафактных сигарет.

"6 августа группа неустановленных лиц начала блокировку работы сотрудников ГФС. При попытке добраться до места проведения следственных действий состоялись факты препятствования со стороны группы агрессивно настроенных лиц", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что молодые люди "любыми методами противодействуют законной деятельности правоохранительных органов".

"Группы лиц установили контроль над перекрестками и подъездами к территории фабрики. При попытке подъезда к территории, молодые люди бросают "ежи" на дорогу, одному из автомобилей уже повреждены шины. Ворота предприятия заблокированы автомобилями марки КрАЗ с землей, что исключает проезд правоохранителей на территорию предприятия. Осуществляется массовое нарушение общественного порядка", – сообщает ГФС.

В ведомстве отмечают, что в ходе проведения указанных обысков уже обнаружено и рассматривается вопрос об изъятии первичных финансово-хозяйственных документов, черновых записей, специального оборудования, более 90 тонн табака неустановленного происхождения.

В сообщении ГФС не уточняется название предприятия, на котором налоговая милиция пытается провести обыски. Однако об обысках ГФС заявила табачная фабрика предприятия "Юнайтед Табако", которая находится в Желтых Водах Днепропетровской области, которая уже неоднократно становилась предметом внимания представителей разных силовых ведомств.

Сейчас на предприятии заявляют о нарушениях при проведении проверки представителями налоговой милиции.

"Налоговики силой ворвались в офисные и производственные помещения. На словах – чтобы проверить имеющуюся документацию на продукцию. На самом деле – повредить и изъять оборудования и сырье. В настоящее время сломана вся электронная часть оборудования, восстановление которой требует длительного времени", – заявляет компания на своей странице в Facebook.

В компании утверждают, что работники предприятия 8 августа вышли к фабрике на мирную акцию протеста против действий налоговой милиции.

Вечером в понедельник в ГФС сообщили, что после переговоров с различными активистами и представителями общественности работа следственной группы была разблокирована.

"На сегодня планируется завершение следственных действий. Следователями ГФС изъяты необходимые документы и фрагменты оборудования для проведения необходимых экспертиз", – уточнили в ведомстве.

В ГФС сообщили, что вышеуказанное предприятие подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 104 млн грн с помощью формирования "скрутки", а также производстве и реализации контрафактных сигарет.

Так, с начала 2021 года сотрудники ГФС изъяли более 800 тыс. пачек табачных изделий стоимостью свыше 20 млн грн, изготовленных под торговыми марками вышеупомянутого предприятия, которые реализовывались на территории Украины за наличные средства без марок акцизного налога и с марками акцизного налога с признаками подделки.

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Как сообщалось, в мае 2020 года Служба безопасности Украины обвиняла заместителя руководителя подразделения управления ГФС в Днепропетровской области и его подчиненного в сокрытии налоговых нарушений на табачной фабрике в Желтых Водах.

Перед этим, в конце апреля 2020 года, СБУ объявила о прекращении противоправной деятельности преступной группы, которая организовала незаконное изготовление табачной продукции в Днепропетровской области. В ходе обыска на фабрике правоохранители обнаружили более 12 000 коробов с почти 6 миллионами пачек с контрафактными сигаретами под видом известных мировых брендов на общую сумму 97,2 млн грн.

В СБУ тогда не уточнили место проведения обысков, однако на оперативном видео пресс-службы СБУ видны упаковки для сигарет с надписью Pull. Сигареты с таким названием выпускает ООО "Юнайтед табака" (Желтые Воды, Днепропетровская область).

Ранее журналисты установили, что табачная фабрика "Юнайтед табако", которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, выпускает сигареты с поддельными акцизными марками. Фабрика открылась при содействии на то время народного депутата от "Народного фронта" Олега Крышина. Также причастен к управлению предприятием Николай Журило, близкий к "Народному фронту". Кроме того, выяснилось, что экс-супруга судьи Артура Емельянова, с которой он поддерживает отношения, вкладывает деньги в этот табачный бизнес.

В сентябре 2018 года управление Государственной фискальной службы в Днепропетровской области открыло уголовное производство по факту приобретения должностными лицами ООО "Юнайтед табако" поддельных марок акцизного сбора с целью использования при изготовлении табачной продукции.

В январе 2019 года прокуратура Днепропетровской области совместно с сотрудниками Национальной полиции в области провела обыски на фабрике в городе Желтые Воды, заявив о разоблачении подпольного производства табака с поддельными марками акцизного налога европейского образца.

Уже в ноябре 2019 года СБУ провела обыски как на фабрике в Желтых Водах, так и в офисах налоговой и фискальной служб Днепропетровской области. В СБУ заявили, что налоговики вступили в сговор с производителями нелегальных сигарет и "прикрывали" противозаконный бизнес. Во время обысков на месте производства и хранения "левой" продукции правоохранители изъяли 35 тонн табака.

В январе 2020 года Прокуратура Полтавской области объявила о ликвидации незаконного производства сигарет на оборудовании табачной фабрики в Желтых водах. Во время обысков в местах изготовления и хранения продукции было изъято более 150 тонн сырья, почти 40 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью более 200 млн грн.