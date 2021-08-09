"Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения с равномерными платежами

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" с 9 августа предлагает клиентам подключиться к новому тарифному плану "Комфортный сезон", который предусматривает возможность платить за газ равными частями ежемесячно и соответственно спланировать свои расходы в течение отопительного сезона.

Как сообщает пресс-служба компании, цена на газ в тарифном плане "Комфортный сезон" составляет 7,96 грн за кубометро с НДС без стоимости распределения (доставки), и эта цена зафиксирована на весь отопительный сезон.

Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента - в соответствии с объемом газа, который жители конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (в период с октября до завершения апреля). В течение семи месяцев клиент платит равными частями, а именно - 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.

Необходим на отопительный сезон объем газа рассчитывается с учетом исторических данных об использовании газа конкретным клиентом и, соответственно, его типа потребления, среди которых "Приготовление пищи" (50-200 кубометров газа в месяц), "Приготовление пищи и подогрев воды" (150-500 кубометров газа в месяц), а также "Отопление" (800-20 000 кубометров газа в месяц).

Ежемесячную оплату за газ нужно произвести не позднее 15 числа. При условии своевременной оплаты онлайн - в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте GASUA - каждый клиент получает скидку 1%, которая начисляется на личный счет и автоматически будет учтена во время платежа в следующем месяце. Со скидкой в 1% клиент платит по цене 7,88 грн за кубометр с НДС.

Счета за газ доступны в электронном формате-то есть поступают клиентам на электронную почту, а также хранятся в личном кабинете и чат-боте. Распечатать счета клиенты могут в платежных терминалах самообслуживания EasyPay по всей Украине.

Тарифный план "Комфортный сезон" действует в течение отопительного сезона - семь полных месяцев: с 1 октября до 30 апреля. Переход на новое тарифное предложение возможен при условии отсутствия задолженности у клиента. Подключиться к "Комфортному сезону" клиенты могут в личном кабинете на my.gas.ua или позвонив в контакт-центр ГК "Нафтогаз Украины".