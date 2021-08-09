Служба автомобильных дорог Ивано-Франковщины купила два внедорожника Skoda по миллиону за штуку

Служба автомобильных дорог в Ивано-Франковской области 2 августа по результатам тендера заказала ООО "Альянс-ИФ" два легковых автомобиля за 1,98 мнл грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, фирма поставит два полноприводных внедорожника Skoda Kodiaq по 992 тыс. грн за штуку. Каждый автомобиль будет иметь фронтальные и боковые подушки безопасности, обивку сидений – Suedia, информационную навигационную систему "Аmundsen" 8-дюймовый сенсорный цветной дисплей, голосовое управление/WLAN, Smart Link, 2х USB-C спереди, двухзонную систему кондиционирования с сенсорами влаги и солнца "Climatronic", задний и передние парктроники.

Детальное описание автомобиля Skoda Kodiaq соответствует комплектации Style+пакет. Подобные машины можно приобрести за 976 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом победителя было тернопольское ООО "Джерман авто центр" Татьяны Колодий и сыновей, чье предложение было выше на 1 тыс. грн. Фирмы не торговались во время аукциона.

ООО "Альянс-ИФ" (Ивано-Франковск) принадлежит Андрею Лысиву и Андрею Семаниву, директор – Михаил Горбачев.

"Альянс-ИФ" и ООО "Джерман авто центр" неоднократно встречались на торгах. В частности, недавно, когда КП Управление по эксплуатации имущественного комплекса Тернопольского облсовета дважды приобрело такие же автомобили Skoda Kodiaq по миллиону. Правда, тогда победителем стало ООО "Джерман авто центр". Фирмы тоже не торговались.