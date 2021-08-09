Государственный телеканал для Донбасса заказал съемки цикла русскоязычных программ за 4 миллиона

Госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") Минреинтеграции 2 августа заключило соглашение с ООО "Стейдж Сервис" о съемке видео на 3,76 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году частично создадут документально-познавательный авторский цикл телепередач "Легендарные украинцы" на русском языке. Он включает 16 серий длиной 30 минут по 235 тыс. грн. Заказчик сам доработает проект, в том числе изготовит пакет графики.

Режиссером и автором сценария станет Станислав Сукненко, который был главным редактором "1+1", "Fresh-Продакшн" и "Киноквартал-95". Он снял ленты "... И будет новая Земля" (2003), "Монологи Нина Матвиенко" (2004), "Фрески времени" (2004), "Татьяна Яблонская: вдохновение одиночества" (2008) и написал сценарий фильма "Из Украины в Голливуд" (2019) от "Fresh Production Group", который спродюсировали Олег Щербина и Юлия Чернявская.

Продюсером цикла телепередач является Сергей Амеличев, который был заместителем председателя правления "Интера". Он продюсировал фильм "Слегка приоткрытые двери" (2021) от "Стейдж Сервис", сериал "Гвардия" (2015) от "1+1", а также ряд телемюзиклов двухтысячных годов: "Приключения Верки Сердючки", "Сорочинская ярмарка" , "Снежная королева", "За двумя зайцами", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Золушка", "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Закупку провели по переговорной процедуре, поскольку ее предмет заключается в создании или приобретении произведения искусства. Компания выиграла художественный конкурс на написание сценариев и производство цикла телепрограмм о неизвестной истории знаменитых украинцев, которые принимали и принимают участие в создании мировой культуры.

Комиссия заказчика решила, что проект компании "Стейдж Сервис" является интересным и будет способствовать повышению информированности украинского зрителя об именах и судьбе выдающихся соотечественников, а также повысит гордость граждан за принадлежность к Украине, будет мотивировать их к активной гражданской позиции, станет примером для достижения успеха. По мнению заказчика, реализация идеи поможет сформировать положительный образ украинского народа в целом.

Столичной фирмой "Стейдж Сервис" владеют Ольга Чернецкая и Олег Щербина, который также владеет ООО "Фреш Продакшн Ю Эй" вместе с Сергеем Котенко и Юлией Чернявской.

Напомним, недавно эти две компании разыграли торги нынешнего заказчика на съемку документального телесериала "Украина. 30 лет независимости" стоимостью 4,06 млн грн.

Как сообщалось, ранее госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Минреинтеграции 6 июля по результатам тендера заключило соглашение с ООО "Маэстро Медиа Продакшн" на производство комедийного сериала "Фима" на русском языке за 18,25 млн грн.