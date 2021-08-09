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Российские туристы спустя шесть лет вернулись на курорты Египта

Новини БізнесЦензор Транспорт

Российские туристы спустя шесть лет вернулись на курорты Египта

Россия возобновила прямое авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх, приостановленное почти шесть лет назад.

Первый пассажирский авиалайнер отправился из Москвы в Хургаду в понедельник, 9 августа, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на российские СМИ.

Принадлежащее авиакомпании ЕgyptAir воздушное судно, на борту которого находятся 298 пассажиров, вылетело из московского аэропорта Домодедово. Продажи туров начались 26 июля и пользовались высоким спросом.

С 9 августа россияне смогут добраться воздушным путем из Москвы без пересадок и до египетского курорта Шарм-эш-Шейх.

Допуски для выполнения рейсов получили восемь авиакомпаний. Из Москвы будет летать авиакомпания "Россия", а с египетской стороны – ЕgyptAir. Из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх пока разрешено поставить десять прямых рейсов – по пять на каждый курорт. Столько же перелетов могут организовать египетские перевозчики.

Однако, как заявил посол России в Каире Георгий Борисенко, если позволит ситуация с пандемией, авиасообщение быстро станет интенсивнее.

Как сообщалось, в начале июля российский президент Владимир Путин отменил свой указ от ноября 2015 года, который вводился запрет для российских авиакомпаний на воздушные перевозки граждан между Россией и Египтом.

Также указом Путина отменилась рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров, предусматривающих чартерные воздушные перевозки в Египет.

23 июля оперштаб при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом разрешил авиакомпаниям летать на курорты Египта с 9 августа. Первоначально были одобрены по пять регулярных рейсов в неделю для каждого направления и только из Москвы. Решение об увеличении числа полетов ожидается по итогам визита российской делегации в Египет, которая прибыла в страну 27 июля.

В тот же день стало известно, что девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски к регулярным рейсам из Москвы и регионов на курорты Египта.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Deutsche Welle


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Пропав Єгипет. У Турцію тоже тільки відкрили для них кордони, зразу почались підпали.
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10.08.2021 00:30 Відповісти
засцут-заблюют все курорты(((
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10.08.2021 17:59 Відповісти
Китайцам "Дельту" завезли, теперь и туркам подкинут..
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10.08.2021 19:01 Відповісти
 
 