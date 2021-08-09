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Покупатели ТРЦ Respublika Фирташа отменили штрафы за сговор на аукционе через суд

Покупатели ТРЦ Respublika Фирташа отменили штрафы за сговор на аукционе через суд

Суд удовлетворил иск ООО "Финансовая компания "Фингрупп Фактор" к Антимонопольному комитету (АМКУ) и отменил штраф, который комитет наложил на истца в размере 737,3 тыс. грн за антиконкурентные согласованные действия и искажение результатов аукциона по продаже Фондом гарантирования вкладов прав требования по кредитам банка "Надра", в обеспечении по которым находился недостроенный ТРЦ Respublika в Киеве.

Соответствующее решение Хозяйственный суд Киева принял 20 июля, передает Finbalance.

В частности, суд решил, что АМКУ не доказал, что обмен информацией между участниками аукциона каким-то образом повлиял на решение его победителя сделать соответствующую ставку на аукционе.

Этот же суд 7 июля также удовлетворил аналогичный иск ООО "Солтекс Капитал" и ООО "Финансовая компания "Толкфин" и отменил штрафы, наложенные Антимонопольным комитетом на эти две структуры (на сумму соответственно 145 тыс. грн и 3,74 млн грн).

Как сообщалось, осенью 2020 года АМКУ признал наличие согласованных действий (сговора) у трех компаний при проведении аукциона по продаже прав требования по кредитам, обеспечением по которым является недостроенный крупнейший в стране торговый комплекс Respublika. Победителем торгов стало ООО "Солтекс Капитал", предложившее за лот 777,13 млн грн (без НДС). Таким образом, стоимость продажи составила 30% от начальной цены лота (2,59 млрд грн).

Комитет оштрафовал ООО "Солтекс Капитал", ООО "ФК "Фингрупп Фактор" и ООО "ФК "Толкфин" за антиконкурентные согласованные действия на 10% от дохода каждого из них.

В частности, АМКУ установил, что учредителями и руководителями этих компаний были родственники, компании имели совместных работников, оказывали друг другу финансовую помощь, использовали одни и те же средства связи.

Кроме того, Комитет обнаружил, что между участниками аукциона во время его подготовки была налажена тесная коммуникация, в частности велась электронная переписка между "Фингрупп Фактор" и "Толкфин", а поведение компаний при проведении самых торгов было согласованным.

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В ноябре 2019 года стало известно, что Нацполиция расследует возможный сговор между должностными лицами Национального банка, ПАО "КБ "Надра", АБ "Клиринговый Дом", ООО "ДВ "Инвест Недвижимость", ООО "Мегаполисжилстрой" и ООО "Солтекс Капитал" при продаже прав требования банка "Надра" по кредитам, в обеспечении по которым находился недостроенный ТРЦ "Республика", который привел к искусственному занижению цены реализации актива в пользу лиц, непосредственно связанные с должником по указанным кредитным договорам.

ООО "Солтекс капитал" создано в сентябре 2018 года. Основным видом деятельности является предоставление финансовых услуг. Подписантом компании на 5 февраля 2019 года был указан Василий Астион – бывший совладелец компании "Днипро Агро Групп".

Согласно данным Единого госреестра, по состоянию на время проведения аукциона учредителем ООО выступало ООО "Галеон Инвест", конечным бенефициаром – гражданин Великобритании Роберт Алан Джонсон.

При этом в апреле 2019 года сообщалось, что Национальный банк Украины и подконтрольная Дмитрию Фирташу кипрская компания Pora Trading Limited намерены заключить мировое соглашение по делу о взыскании корпоративных прав на крупнейший торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Respublika на Кольцевой дороге 1, 1-а, 1-в Киеве.

Напомним, реализация проекта строительства ТРЦ Respublika была приостановлена в 2015 году по решению собственника.

В ТРЦ Respublika, который после открытия станет крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м. ТРЦ войдет в состав крупнейшего в Украине МФК Respublika общей площадью 1,625 млн кв. м.

Инвестором проекта ТРЦ Respublika является бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Автор: 

Джерело:  Finbalance
Надра (51) НБУ (9233) суд (3314) Фірташ (618) Антимонопольний комітет (1444) ТРЦ (237)


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Глпвное чтобы этот колоссальный проект достроили и не друзья Хутина, все остальное не так важно.
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10.08.2021 09:17 Відповісти
"В ТРЦ Respublika, который после открытия станет крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м. ТРЦ войдет в состав крупнейшего в Украине МФК Respublika общей площадью 1,625 млн кв. м."
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10.08.2021 09:45 Відповісти

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