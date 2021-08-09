Покупатели ТРЦ Respublika Фирташа отменили штрафы за сговор на аукционе через суд

Суд удовлетворил иск ООО "Финансовая компания "Фингрупп Фактор" к Антимонопольному комитету (АМКУ) и отменил штраф, который комитет наложил на истца в размере 737,3 тыс. грн за антиконкурентные согласованные действия и искажение результатов аукциона по продаже Фондом гарантирования вкладов прав требования по кредитам банка "Надра", в обеспечении по которым находился недостроенный ТРЦ Respublika в Киеве.

Соответствующее решение Хозяйственный суд Киева принял 20 июля, передает Finbalance.

В частности, суд решил, что АМКУ не доказал, что обмен информацией между участниками аукциона каким-то образом повлиял на решение его победителя сделать соответствующую ставку на аукционе.

Этот же суд 7 июля также удовлетворил аналогичный иск ООО "Солтекс Капитал" и ООО "Финансовая компания "Толкфин" и отменил штрафы, наложенные Антимонопольным комитетом на эти две структуры (на сумму соответственно 145 тыс. грн и 3,74 млн грн).

Как сообщалось, осенью 2020 года АМКУ признал наличие согласованных действий (сговора) у трех компаний при проведении аукциона по продаже прав требования по кредитам, обеспечением по которым является недостроенный крупнейший в стране торговый комплекс Respublika. Победителем торгов стало ООО "Солтекс Капитал", предложившее за лот 777,13 млн грн (без НДС). Таким образом, стоимость продажи составила 30% от начальной цены лота (2,59 млрд грн).

Комитет оштрафовал ООО "Солтекс Капитал", ООО "ФК "Фингрупп Фактор" и ООО "ФК "Толкфин" за антиконкурентные согласованные действия на 10% от дохода каждого из них.

В частности, АМКУ установил, что учредителями и руководителями этих компаний были родственники, компании имели совместных работников, оказывали друг другу финансовую помощь, использовали одни и те же средства связи.

Кроме того, Комитет обнаружил, что между участниками аукциона во время его подготовки была налажена тесная коммуникация, в частности велась электронная переписка между "Фингрупп Фактор" и "Толкфин", а поведение компаний при проведении самых торгов было согласованным.

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В ноябре 2019 года стало известно, что Нацполиция расследует возможный сговор между должностными лицами Национального банка, ПАО "КБ "Надра", АБ "Клиринговый Дом", ООО "ДВ "Инвест Недвижимость", ООО "Мегаполисжилстрой" и ООО "Солтекс Капитал" при продаже прав требования банка "Надра" по кредитам, в обеспечении по которым находился недостроенный ТРЦ "Республика", который привел к искусственному занижению цены реализации актива в пользу лиц, непосредственно связанные с должником по указанным кредитным договорам.

ООО "Солтекс капитал" создано в сентябре 2018 года. Основным видом деятельности является предоставление финансовых услуг. Подписантом компании на 5 февраля 2019 года был указан Василий Астион – бывший совладелец компании "Днипро Агро Групп".

Согласно данным Единого госреестра, по состоянию на время проведения аукциона учредителем ООО выступало ООО "Галеон Инвест", конечным бенефициаром – гражданин Великобритании Роберт Алан Джонсон.

При этом в апреле 2019 года сообщалось, что Национальный банк Украины и подконтрольная Дмитрию Фирташу кипрская компания Pora Trading Limited намерены заключить мировое соглашение по делу о взыскании корпоративных прав на крупнейший торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Respublika на Кольцевой дороге 1, 1-а, 1-в Киеве.

Напомним, реализация проекта строительства ТРЦ Respublika была приостановлена в 2015 году по решению собственника.

В ТРЦ Respublika, который после открытия станет крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м. ТРЦ войдет в состав крупнейшего в Украине МФК Respublika общей площадью 1,625 млн кв. м.

Инвестором проекта ТРЦ Respublika является бизнесмен Дмитрий Фирташ.