Одна компания пополнила финансовый рынок, – Нацбанк
Национальный банк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО "Стелла Финанс".
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Кроме того, 6 августа было принято решение о выдаче лицензий на предоставление финансовых услуг пяти компаниям. В частности, лицензии получили:
- ООО "Стелла Финанс" – три лицензии на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, на предоставление услуг по финансовому лизингу и факторингу;
- ООО "ФК "Масон" – три лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу, на предоставление гарантий и на услуги по факторингу;
- ООО "ФК "Элит Финанс" – на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита;
- ООО "Директ Финанс Инвест" – на предоставление услуг по финансовому лизингу;
- ЧАО "СК "Железнодорожные пути" – на совершение добровольного страхования сельскохозяйственной продукции.
Ранее сообщалось, что Нацбанк исключил три компании из Государственного реестра финансовых учреждений, и еще одну – из Реестра лиц, которые не являются финучреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, на основании поданных ими заявлений.
Джерело: Нацбанк
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