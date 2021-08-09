Одна компания пополнила финансовый рынок, – Нацбанк

Национальный банк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО "Стелла Финанс".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Кроме того, 6 августа было принято решение о выдаче лицензий на предоставление финансовых услуг пяти компаниям. В частности, лицензии получили:

ООО "Стелла Финанс" – три лицензии на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, на предоставление услуг по финансовому лизингу и факторингу;

ООО "ФК "Масон" – три лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу, на предоставление гарантий и на услуги по факторингу;

ООО "ФК "Элит Финанс" – на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита;

ООО "Директ Финанс Инвест" – на предоставление услуг по финансовому лизингу;

ЧАО "СК "Железнодорожные пути" – на совершение добровольного страхования сельскохозяйственной продукции.

Ранее сообщалось, что Нацбанк исключил три компании из Государственного реестра финансовых учреждений, и еще одну – из Реестра лиц, которые не являются финучреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, на основании поданных ими заявлений.