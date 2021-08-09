АРМА за полгода передало в управление активы на 1 миллиард

В течение первого полугодия 2021 года Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) успешно передало в коммерческое пользование украинскому бизнесу активы общей стоимостью 1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что всего за 2020 года-первое полугодие 2021 года стоимость переданных в управление арестованных активов достигла почти 3 млрд грн.

В то же время, для отбора профессиональных управителей для активов с начала года АРМА объявило 167 конкурсов. Среди избранных управителей – 10 больших компаний, которые получили во временное пользование, в частности, нефтепродуктопровод, отельно-ресторанный комплекс, речные баржи, объекты недвижимости в Запорожье и другое.

При этом, государство не тратит деньги на проведение оценки арестованных активов перед передачей их в управление, соответствующие расходы совершаются за счет отобранных победителей конкурсов.

Кроме того, начиная с 2020 года, АРМА ввело практику независимого рецензирования активов об оценке, что дает возможность установить более объективную стоимость арестованных активов.