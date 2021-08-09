БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
884 відвідувача онлайн
Новини
463 0

Средняя цена импорта газа в Украину достигла максимума за 6,5 лет

Средняя цена импорта газа в Украину достигла максимума за 6,5 лет

Импорт природного газа на территорию Украины в июле 2021 года осуществлялся по средней цене $357,32 (9, 746,82 грн) за 1 тыс. кубометров.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 7% выше цены июня этого года в долларовом эквиваленте, когда она составила $334,06 (9 084,94 грн) за 1 тыс. куб. м.

Стоит отметить, что цена импорта июля стала максимальной с января 2015 года, когда она составляла $358,7 за 1 тыс. куб. м.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Укарина
газ (7906) імпорт (2302) Мінекономрозвитку (1984)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 