Средняя цена импорта газа в Украину достигла максимума за 6,5 лет

Импорт природного газа на территорию Украины в июле 2021 года осуществлялся по средней цене $357,32 (9, 746,82 грн) за 1 тыс. кубометров.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 7% выше цены июня этого года в долларовом эквиваленте, когда она составила $334,06 (9 084,94 грн) за 1 тыс. куб. м.

Стоит отметить, что цена импорта июля стала максимальной с января 2015 года, когда она составляла $358,7 за 1 тыс. куб. м.