"Метинвест" Ахметова объявил о досрочном выкупе евробондов еще на $250 миллионов

Горно-металлургическая группа "Метинвест" объявила о проведении тендера по выкупу до $250 млн по номиналу своих еврооблигаций с погашением в 2026 году, которые сейчас обращаются на рынке общим номиналом $647,66 млн.

Согласно биржевому сообщению холдинговой компании Metinvest B.V., облигации покупаются за наличные, минимальная цена выкупа – $1140 за каждые $1000 номинала облигаций, передает Интерфакс-Украина.

"Основная причина предложения состоит в том, чтобы проактивно управлять профилем срока погашения долга компании, сокращении заемных средств и снижении стоимости долга", – сказано в сообщении компании.

Согласно объявлению, держатели еврооблигаций могут подавать как конкруентные заявки с шагом $0,5, так и неконкурентные. Срок предложения истекает в 16:00 18 августа. Результаты тендера будут объявлены 19 августа, а расчеты планируются на 20 августа.

Как сообщалось, в июне "Метинвест" уже выкупил свои еврооблигации с погашением в 2023 году на общую номинальную сумму $115,9 млн при заявленном максимальном объеме выкупа до $150 млн. Цена выкупа составила $1073 за каждую $1000 номинала облигаций. После этого в обращении остались облигации этого выпуска общим номиналом $195,34 млн.

Напомним, "Метинвест" в сентябре 2020 года выпустил новые семилетние еврооблигации на $333 млн под 7,95% годовых. Средства от нового размещения были направлены на выкуп облигаций-2021 на $104 млн и облигаций-2023 на $193 млн.

"Метинвест" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 54% – до $526 млн, EBITDA – на 82%, до $2,2 млрд при сокращении выручки на 3% – до $10,45 млрд.

Общая задолженность компании за 2020 год снизилась на 3% по сравнению с 2019 годом – до $2,94 млрд. При этом объем денежных средств возрос в три раза – до $826 млн. Чистый долг снизился на 23% – до $2,11 млрд с $2,76 млрд.

"Метинвест" – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.