Автопроизводство в Украине с начала года выросло в 2,5 раза

По предварительным данным объем выпуска автомобилелей в июле 2021 года составил 704 единиц, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Однако относительно июня объем автопроизводства сократился на 6%, сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в июле было произведено 617 легковых, что в 3,6 раза больше, чем годом ранее.

В то же время, автобусное производство в июле составило 85 единиц, что на 42% больше, чем в прошлом году и на 57% больше, чем в июне этого года.

Всего за семь месяцев с начала года в Украине произведено 5 247 автомобилей, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом легковых автомобилей выпустили 4 847 штук (+172%), коммерческих – 19 штук (-32%), а автобусов – 381 штуку (+23%).