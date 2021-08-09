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Автопроизводство в Украине с начала года выросло в 2,5 раза

Автопроизводство в Украине с начала года выросло в 2,5 раза

По предварительным данным объем выпуска автомобилелей в июле 2021 года составил 704 единиц, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Однако относительно июня объем автопроизводства сократился на 6%, сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в июле было произведено 617 легковых, что в 3,6 раза больше, чем годом ранее.

В то же время, автобусное производство в июле составило 85 единиц, что на 42% больше, чем в прошлом году и на 57% больше, чем в июне этого года.

Всего за семь месяцев с начала года в Украине произведено 5 247 автомобилей, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом легковых автомобилей выпустили 4 847 штук (+172%), коммерческих – 19 штук (-32%), а автобусов – 381 штуку (+23%).

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Джерело:  "Укравтопром"
авто (4097) виробництво (1284)


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