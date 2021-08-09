Нацбанк исключил из реестра три финансовые компании

Национальный банк исключил ПАО "СК "Кий Авиа Гарант", кредитный союз "Шанс-плюс" и кредитный союз "Полесье-кредит" из Государственного реестра финансовых учреждений, а ООО "Лизинговая компания "Укрпромбудлизинг" – из Реестра лиц, которые не являются финучреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, на основании поданных ими заявлений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

У "Кий Авиа Гарант" было 13 лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финуслуг в сфере страхования по разным видам страхования, которые были аннулированы 25 июня на основании заявления компании.

У "Шанс-Плюс" было две лицензии – на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством относительно следующего их возвращения. На основании кредитного союза они были аннулированы 14 июля.

"Полесье-кредит" имело одну лицензию на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, которую отозвали 2 июля по требованию кредитного союза.

"Укрпромбудлизинг" не получало лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу.

Кроме того, на основании полученных заявлений, было принято решение относительно отзыва всех выданных лицензий таким финучреждениям: