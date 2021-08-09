Нацкомиссия впервые допустила к обращению в Украине иностранные ценные бумаги по инициативе биржи

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку впервые допустила к обращению в Украине иностранные ценные бумаги по инициативе оператора организованного рынка капитала – АО "Украинская биржа".

Об этом сообщил глава правления "Украинской биржи" Артемий Ершов, передает Интерфакс-Украина.

"Новый закон (№738-IX "Об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов") дал право всем участникам рынка инициировать допуск иностранных ценных бумаг. Мы попробовали, как это делать, и теперь можем помогать другим участникам в допуске иностранных бумаг к торгам в Украине", – сказал он.

Ершов отметил, что "Украинская биржа" заинтересована в том, чтобы как можно больше бумаг обращалось в Украине, и чтобы процедура их допуска была максимально простой и доступной для всех.

Согласно данным НКЦБФР, решение о допуске к обращению акций двух иностранных биржевых фондов - iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (iShares lV plc) (ISIN 1ЕООВЕМ6ТС58) и iShares Соте S&P 500 UCITS ETF (iShares VII plc) (ISlN IE00B5BMR087) было принято на заседании 5 августа.

Кроме того, Нацкомиссия по инициативе инвестгруппы ICU допустила к обращению еврооблигации "Ощадбанка" с погашением в 2023 году (эмитент – SSB NO.1 PLC, ISIN XS1273033719). ICU в своей заявке указала, что планируется включение этих бумаг в биржевой список "Фондовая биржа "Перспектива".

Комиссия уточнила, что общее число иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению в Украине, достигло 54.