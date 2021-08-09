БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
884 відвідувача онлайн
Новини
2 621 13

Средним классом себя считает всего 1% украинцев, – Госстат

Средним классом себя считает всего 1% украинцев, – Госстат

Только 1% украинских домохозяйств отнес себя к среднему классу при оценке своего материального положения.

Об этом свидетельствуют Государственной службы статистики, передает Liga.net.

Согласно данным отчета "Самооценка домохозяйств уровня своих доходов" за 2020 год, в категории "зажиточные" стоит прочерк. Это означает, что к богатым себя причисляют менее 0,1% украинцев.

При этом почти треть украинцев – 31,9% – не считают себе бедными, однако не причисляют себя к среднему классу.

Большая часть домохозяйств – 67,1% – отнесли себя к категории бедных.

В то же время, по итогам 2020 года только 1,6% украинцев отметили, что их материальное положение улучшилось. У 4,4% домохозяйств материальное положение "скорее улучшилось".

Более 43% украинцев не почувствовали изменений, категорию "скорее ухудшилось" выбрали 29,5%, "ухудшилось" – 21,2%.

Отчет Госстата составлен на основе данных выборочного исследования материальных условий домохозяйств.

Автор: 

Джерело:  liga.net
доходи (458) Держстат (1426)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Ну я при Пете был средним классом - 15-25 тыс. грн зарабатывал на самозанятости. А при ******** я стал считай нищим - 5 тыс. зарабатываю еле-еле.
****** покращиватели - вешать тварей!
показати весь коментар
09.08.2021 19:32
+1
30 лет успешно не давали развиваться среднему классу. Ничего удивительного.
показати весь коментар
09.08.2021 15:16
+1
НБУ требует закрыть программу "льготных кредитов для предпринимателей 7-9%" , которую так упорно проталкивали Зеленский со Шмыгалем.
Причина проста - банки в основном используют ее для реструктуризации задолженности собственных клиентов и пополнения оборотных средств вполне успешных предприятий по закупке сельскохозяйственной продукции.
Собственно - нецелевое использование большей части 34 млрд. гривен.
показати весь коментар
09.08.2021 15:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Авжеж. Мантрам Піввареника і Голібосізубожілі уже 6 років
показати весь коментар
09.08.2021 12:43 Відповісти
30 лет успешно не давали развиваться среднему классу. Ничего удивительного.
показати весь коментар
09.08.2021 15:16 Відповісти
Раньше считал, при Ющенко 1,5 т.д. зп получал, думал будет только расти, а хер там.
показати весь коментар
09.08.2021 15:42 Відповісти
НБУ требует закрыть программу "льготных кредитов для предпринимателей 7-9%" , которую так упорно проталкивали Зеленский со Шмыгалем.
Причина проста - банки в основном используют ее для реструктуризации задолженности собственных клиентов и пополнения оборотных средств вполне успешных предприятий по закупке сельскохозяйственной продукции.
Собственно - нецелевое использование большей части 34 млрд. гривен.
показати весь коментар
09.08.2021 15:59 Відповісти
В то время как в идеально развитом обществе должно быть 60%.
Пландемия удалась. По всему миру "средний класс" почти ликвидирован.
показати весь коментар
09.08.2021 19:21 Відповісти
Ну я при Пете был средним классом - 15-25 тыс. грн зарабатывал на самозанятости. А при ******** я стал считай нищим - 5 тыс. зарабатываю еле-еле.
****** покращиватели - вешать тварей!
показати весь коментар
09.08.2021 19:32 Відповісти
Ну я при Пете был средним классом - 15-25 тыс. грн зарабатывал.

Во как.Я сейчас зарабатываю 14 тыс.Так значит я что по вашему,средний класс?
показати весь коментар
10.08.2021 08:42 Відповісти
Так, звісно ти середній клас. Бо твій реальний дохід перевищує номінальну середню з/п на кілька тисяч.
показати весь коментар
10.08.2021 12:25 Відповісти
Так, звісно ти середній клас. Бо твій реальний дохід перевищує номінальну середню з/п на кілька тисяч.

Средний класс,в нормальном понимании,способен купить машину за тысяч 20 долларов,квартиру или дом.Иметь запад деньжат не одну тыщу доллярив.У вас какое-то ошибочное понимание среднего класса.
К среднему классу экономисты относят людей, которые живут не в роскоши, но в комфорте, и обладают достаточными запасами средств, чтобы безбедно переживать затяжные периоды безработицы. Сегодня, чтобы считаться представителем среднего класса, взрослому человеку в Швейцарии нужно иметь $72 900, в США - $50 000, в Бразилии и Китае - не менее $28 000, в Польше и Мексике - около $25 000, в России и Таиланде - $18 000, в Индии - $13 700, в Украине - $11 258.

источник: https://news.finance.ua/ru/news/-/360932/bedneyut-vse-ukraina-lider-po-padeniyu-blagosostoyaniya
показати весь коментар
10.08.2021 15:52 Відповісти
А от за світоглядом ти явно люмпен-пролетар.
Особа нездатна до самостійного організованого руху яка висуває до інших завищені соціальні вимоги й претензії.
Бо якби не був люмпеном то розумів би що ти - представник середнього класу і самостійно організовувався б.
показати весь коментар
10.08.2021 12:29 Відповісти
А от за світоглядом ти явно люмпен-пролетар.

Ты потише на поворотах,а то тебя сильно занесло.
показати весь коментар
10.08.2021 15:54 Відповісти
Не равняй Петины 15-25 тыс. со своими нищенскими зеленскими 14 к - это небо и земля
показати весь коментар
11.08.2021 16:17 Відповісти
Середній клас тому й "середній", що складає більшу частину населення, а не тому, що має дохід "вище середнього"...
показати весь коментар
10.08.2021 11:04 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 