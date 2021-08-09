Средним классом себя считает всего 1% украинцев, – Госстат

Только 1% украинских домохозяйств отнес себя к среднему классу при оценке своего материального положения.

Об этом свидетельствуют Государственной службы статистики, передает Liga.net.

Согласно данным отчета "Самооценка домохозяйств уровня своих доходов" за 2020 год, в категории "зажиточные" стоит прочерк. Это означает, что к богатым себя причисляют менее 0,1% украинцев.

При этом почти треть украинцев – 31,9% – не считают себе бедными, однако не причисляют себя к среднему классу.

Большая часть домохозяйств – 67,1% – отнесли себя к категории бедных.

В то же время, по итогам 2020 года только 1,6% украинцев отметили, что их материальное положение улучшилось. У 4,4% домохозяйств материальное положение "скорее улучшилось".

Более 43% украинцев не почувствовали изменений, категорию "скорее ухудшилось" выбрали 29,5%, "ухудшилось" – 21,2%.

Отчет Госстата составлен на основе данных выборочного исследования материальных условий домохозяйств.