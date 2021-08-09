Средним классом себя считает всего 1% украинцев, – Госстат
Только 1% украинских домохозяйств отнес себя к среднему классу при оценке своего материального положения.
Об этом свидетельствуют Государственной службы статистики, передает Liga.net.
Согласно данным отчета "Самооценка домохозяйств уровня своих доходов" за 2020 год, в категории "зажиточные" стоит прочерк. Это означает, что к богатым себя причисляют менее 0,1% украинцев.
При этом почти треть украинцев – 31,9% – не считают себе бедными, однако не причисляют себя к среднему классу.
Большая часть домохозяйств – 67,1% – отнесли себя к категории бедных.
В то же время, по итогам 2020 года только 1,6% украинцев отметили, что их материальное положение улучшилось. У 4,4% домохозяйств материальное положение "скорее улучшилось".
Более 43% украинцев не почувствовали изменений, категорию "скорее ухудшилось" выбрали 29,5%, "ухудшилось" – 21,2%.
Отчет Госстата составлен на основе данных выборочного исследования материальных условий домохозяйств.
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Причина проста - банки в основном используют ее для реструктуризации задолженности собственных клиентов и пополнения оборотных средств вполне успешных предприятий по закупке сельскохозяйственной продукции.
Собственно - нецелевое использование большей части 34 млрд. гривен.
Пландемия удалась. По всему миру "средний класс" почти ликвидирован.
****** покращиватели - вешать тварей!
Во как.Я сейчас зарабатываю 14 тыс.Так значит я что по вашему,средний класс?
Средний класс,в нормальном понимании,способен купить машину за тысяч 20 долларов,квартиру или дом.Иметь запад деньжат не одну тыщу доллярив.У вас какое-то ошибочное понимание среднего класса.
К среднему классу экономисты относят людей, которые живут не в роскоши, но в комфорте, и обладают достаточными запасами средств, чтобы безбедно переживать затяжные периоды безработицы. Сегодня, чтобы считаться представителем среднего класса, взрослому человеку в Швейцарии нужно иметь $72 900, в США - $50 000, в Бразилии и Китае - не менее $28 000, в Польше и Мексике - около $25 000, в России и Таиланде - $18 000, в Индии - $13 700, в Украине - $11 258.
источник: https://news.finance.ua/ru/news/-/360932/bedneyut-vse-ukraina-lider-po-padeniyu-blagosostoyaniya
Особа нездатна до самостійного організованого руху яка висуває до інших завищені соціальні вимоги й претензії.
Бо якби не був люмпеном то розумів би що ти - представник середнього класу і самостійно організовувався б.
Ты потише на поворотах,а то тебя сильно занесло.