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Финляндия разрешила въезд украинским туристам

Финляндия разрешила въезд украинским туристам

Финляндия с 9 августа открыла въезд для украинских граждан.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства иностранных дел.

Отмечается, что все лица, прибывающие из любых третьих стран (в том числе и Украины) и прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19, освобождаются от обязательного тестирования и прохождения карантина при условии, что после получения второй дозы вакцины от Сovid-19 прошло 14 дней.

При этом Финляндия признает следующие вакцины: Comirnaty (Pfizer-BionTech), COVID-19 Vaccine Spikevax (прежнее название Moderna), Vaxzevria (прежнее название COVID-19 Vaccine AstraZeneca), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson), BIBP/Sinopharm, COVISHIELD, CoronaVac.

Однако, граждане Украины, у которых нет подтверждения полного курса вакцинации во время пересечения государственной границы Финляндии, должны предоставить сертификат, подтверждающий получение первой дозы вакцины. В таком случае прибывший должен обязательно пройти ПЦР-тест в течение 72 часов после прибытия в Финляндию.

Также при отсутствии полной иммунизации турист должен показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в Украине не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы (при этом обязательным является прохождение ПЦР-теста в течение 72 часов после прибытия в Финляндию).

"Без наличия указанных выше документов или при наличии подтверждения о том, что лицо переболело COVID-19, граждане Украины будут направлены на прохождение ПЦР-теста на пограничном пункте контроле. При этом обязательным является прохождение ПЦР-теста в течение 72 часов после прибытия в Финляндию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прохождение двух ПЦР-тестов после приезда в Финляндию является бесплатным для всех путешественников.

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Джерело:  Карта МИД
МЗС (254) туризм (786) Фінляндія (334) коронавірус (3209)


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