Цены на автогаз в крупных сетях АЗС продолжили рекордный рост

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС в период с 6 по 9 августа выросла до 17,22 грн/л, добавив за выходные еще 8 копеек.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в сети ОККО продукт подорожал на 30 копеек – до 17,99 грн/л. На 7 копеек выросла цена автогаза на АЗС AMIC – 17 грн/л.

"Параллель", "Автотранс", UPG, Glusco, "Катрал", "Авантаж 7" и Marshal подняли цены на 20 копеек.

Такие сети как SOCAR, "БРСМ-Нафта", BVS Chipo и Motto повысили цены в пределах 5-15 копеек.

Отметим, средняя розничная цена ресурса с начала июля по 9 августа выросла на 1,88 грн/л, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 5 380 грн/т, до 29 010 грн/т.