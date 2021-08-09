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Пункт массовой вакцинации открылся в аэропорту "Борисполь"

Пункт массовой вакцинации открылся в аэропорту

С 9 августа в международном аэропорту "Борисполь" начал функционировать пункт массовой вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что прививку можно сделать в помещении терминала D на первом этаже ежедневно с 9:00 до 15:00.

"Вакцинироваться вакциной CoronoVac (Sinovac) и Pfizer могут все желающие граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в Украине, удостоверение беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите. Вакцинация бесплатная, без предварительной записи, в формате живой очереди", – говорится в сообщении.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Украины или его копию, идентификационный код и мобильный телефон.

Вакцинацию проводит бригада "Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи".

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Джерело:  Международный аэропорт "Борисполь"
аеропорт (1161) Бориспіль (700) вакцина (889) коронавірус (3209)


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