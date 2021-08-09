Верховный Суд приказал рассмотреть иск против Рожковой по делу "Платинум Банка" на 1,5 миллиарда

Верховный Суд 28 июля удовлетворил кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов и отменил постановление Хозсуда города Киева от 14.09.2020 года и постановление Северного апелляционного хозсуда от 08.12.2020 года, которыми Фонду был возвращен его иск к бывшим членам правления и наблюдательного совета "Платинум Банк"а о солидарном взыскании 1,48 млрд грн.

Об этом сообщает Finbalance.

Среди ответчиков были в том числе Екатерина Рожкова (экс-и.о. Главы правления "Платинум Банка", сейчас первый заместитель главы правления НБУ), Константин Смольский (экс-глава правления "Платинум Банка"), Григорий Гуртовой (экс-глава наблюдательного совета), другие лица.

Верховный Суд передал это дело в Хозсуд Киева для решения вопроса об открытии производства.

Согласно судебным материалам, Фонд гарантирования вкладов отмечал, что во время ликвидации "Платинум Банка" обнаружил факты принятия решений должностными лицами банка, "на основании которых в дальнейшем был осуществлен ряд заведомо убыточных активных операций, а именно продолжение конечных сроков возврата кредитных средств".

Возвращая исковое заявление Фонду гарантирования, суд первой инстанции отметил, что заявленные истцом требования "не связаны между собой основаниями возникновения и не связаны представленными доказательствами, поэтому не могут считаться однородными", а в исковом заявлении "отсутствует обоснование необходимости рассмотрения исковых требований по различным основаниям возникновения".

Однако, Верховный Суд констатировал следующее, что "исковые требования Фонда гарантирования вкладов физических лиц к 12 ответчикам-физических лиц (которые входили в органы управления "Платинум банка") связаны между собой одним и тем же способом защиты прав и законных интересов".

НБУ признал "Платинум Банк" неплатежеспособным в январе 2017 года, а в феврале того же года финучреждение отправили на ликвидацию.

По данным ФГВФЛ, объем требований кредиторов "Платинум Банка" – 7,04 млрд грн, оценочная стоимость ликвидационной массы – 1,94 млрд грн, а сумма недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов – 5,1 млрд грн. По состоянию на 1 января 2021 года вкладчикам "Платинум Банка" в рамках гарантированной суммы были выплачены компенсации на 4,82 млрд грн (98,7% запланированных выплат).

В 2017 году Рожкова таким образом комментировала информацию ФГВФЛ, что 95,5% кредитного портфеля юрлиц в "Платинум Банка" - это были инсайдерские займа:

"Кредитование предприятий осуществлялось в иностранной валюте и на рыночных условиях. Однако, вследствие ухудшения финансово-экономической ситуации в Украине, рост курса иностранной валюты, банком было осуществлено реструктуризацию задолженности предприятий путем продления сроков погашения задолженности и снижение процентной ставки.

В мае 2015 года года НБУ изменил подходы для определения связанных с банком лиц, в результате чего "Платинум Банком" в июня 2015 года связанными с банком лицами признано определенных заемщиков. Перечень связанных с банком лиц в дальнейшем откорректирован и согласован Национальным банком Украины".