Объем выданных льготных кредитов для бизнеса вырос до 56,7 миллиарда

За неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 385 кредитов на 909,4 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, всего с момента старта программы было выдано 21 545 кредитов на общую сумму 56,7 млрд грн.

Из них 20,47 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,98 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 29,26 млрд грн выданы как антикризисные кредиты.

В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 33 банками.